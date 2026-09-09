Lorena Romera 09 SEP 2026 - 16:22h.

La exconcursante de 'Supervivientes' abre las puertas de su nueva casa en Sevilla y explica cómo se siente ante el gran cambio de su vida

Anabel Pantoja, destrozada al recordar los momentos con su hija en el hospital: "Se paró mi vida, no se lo deseo a nadie"

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Anabel Pantoja arranca un nuevo capítulo en su vida. Tras anunciar en '¡De Viernes!' su dolorosa decisión de abandonar Canarias para instalarse en Sevilla, la sobrina de Isabel Pantoja ha abierto las puertas de su nueva casa y se ha sincerado con sus seguidores sobre las verdaderas razones de este giro radical y cómo está viviendo sus primeras horas en la capital hispalense.

El motivo principal de esta mudanza es claro: estar más cerca de sus seres queridos. Por un lado, de su madre, afincada en Sevilla; por otro, de su pareja, que vive en Córdoba por trabajo, donde ejerce como fisioterapeuta y gestiona su propia clínica.

Recién instalada en lo que describe como un "mini hogar trianero", la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha reconocido que este traslado ha sido imprevisto y lleno de luces y sombras. Aunque en un primer momento pensó en comprar una vivienda de forma precipitada, la ansiedad y los altos precios del mercado la llevaron a seguir el consejo de su madre: alquilar un piso temporal para hacer la transición con calma sin renunciar a sus escapadas a las islas.

"Me puse a buscar como una loca, pero los precios están disparados. Mi madre me dijo: 'Anabel, búscate algo de alquiler de momento, pásate el verano en Canarias y cuando vengas empiezas a buscar tranquilamente pero viviendo en Sevilla'. Y así lo he hecho", ha explicado la influencer en este vídeo, donde abre las puertas de su nueva vivienda por primera vez.

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A pesar de la ilusión por esta nueva etapa, decir adiós a Canarias no está siendo fácil para Anabel. Por ello, ha querido tranquilizar a su comunidad prometiendo que seguirá muy vinculada a las islas: "No nos vamos a olvidar de Canarias. Nuestros fines de semana, salidas, vacaciones y todo el tiempo que nos podamos escapar vamos a volver a casa".

Aterrizar en un piso prácticamente vacío -con apenas un sofá y la televisión en el suelo- marca el inicio de una aventura que afronta con sentimientos contradictorios. Acostumbrada a mudarse a casas ya terminadas, esta vez le toca empezar absolutamente de cero.

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Sin embargo, más allá de las complicaciones logísticas de montar un hogar desde la nada -para lo que contará con el apoyo de una empresa local de interiorismo-, lo que predomina en Anabel Pantoja es la emoción de lo que está por venir: "Me da mucho miedo y respeto, pero tengo también una adrenalina y mucha ilusión porque sé que esta etapa me va a venir muy bien para mí y para mi familia", ha concluido emocionada.