telecinco.es 10 SEP 2026 - 12:04h.

Juls Janeiro respondía a Belén Esteban: "Ausencias no ha habido"

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Juls Janeiro concede nuevas declaraciones que emitía 'El verano se mueve', un momento que puedes ver en Mediaset Infinity. La hija de Mª José Campanario y Jesulín de Ubrique atendía a los medios de comunicación en un parking y, además de enterarse por los reporteros de que su padre podría haber tenido un problema de salud, respondía a las últimas declaraciones de Belén Esteban. En su opinión, las historias siempre tienen dos versiones y añade que hay personas que hablan para provocarle.

Una periodista transmitía a Juls que, según ha dicho Belén Esteban, ella y su familia tienen suerte de que su hermana no habla para los medios de comunicación, con lo que no se sabe lo que piensa. Sin embargo, Juls se sorprendía: "¿Que tenemos suerte? Me voy a callar, es lo que siempre he dicho, hay dos versiones de la historia".

La joven se mantiene en su posición y parece no importarle lo que digan desde el otro lado: "Que hable lo que quiera, la realidad es la que es". Eso, concluía dejando caer algo más y se mostraba muy directa: "Ausencias no ha habido".

Juls cuenta que no pretende gustarle a todo el mundo, pero también que hay declaraciones que lo único que buscan es su reacción: "Hay mucha gente que habla mal de mí y ni ha cruzado media palabra conmigo". En su opinión, lo hacen para ver si entra "en conflicto" o si salta, pero ella tiene muy clara cuál será su actitud: "Esas personas no merecen ni un minuto de protagonismo".

Juls Janeiro se entera por la prensa del supuesto problema de salud de su padre

Antes de hablar sobre Belén Esteban, los reporteros le preguntaban qué le había ocurrido a su padre, Jesulín de Ubrique, que había cancelado vestirse de luces por un problema de salud. Ella se mostraba sorprendida, no sabía nada a pesar de que acababa de hablar con él y explicaba: "Igual no me ha querido decir nada (...) Es muy de no decirme las cosas para que no me preocupe".

Lo que dice callar Juls Janeiro

Hace poco, Juls decía "callar" más de lo que debería y decía hacerlo por respeto a la persona en común que tiene con Belén, su hermana: "Hay varias versiones, si se enfada, que se enfade, si le sienta mal no es problema mío, bastante es que estoy siendo respetuosa".

Asegura que echa mucho de menos a su hermana y se niega a decir si ha ocurrido algo: "Eso se queda para nuestra intimidad, que es entre las dos, no estoy diciendo ni que hay relación ni que no hay".