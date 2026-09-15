telecinco.es 15 SEP 2026 - 11:41h.

Kico perdía los nervios cuando Paula le confirmaba que iba a dar la cita a Fran, soltero al que se enfrentó en la ceremonia de collares

Kico ha explicado en sus redes sociales por qué actuó como lo hizo: "El miedo de perder..."

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Kico fue uno de los protagonistas de la última entrega de 'La isla de las tentaciones' en la que se celebró la ceremonia en la que se eligieron las primeras citas. Kico no entendió que su chica, Paula, eligiera a un soltero que, a su juicio, le había provocado y estalló.

Él mismo le contó a Sandra Barneda que habló con Paula antes de empezar la experiencia sobre los chicos y las chicas que les podían tentar y ella misma le nombró a Fran: “Sabes que hay unos límites que no voy a tolerar. Te amo, tenemos algo maravilloso, pero se puede joder si no haces las cosas bien”, le decía.

Por eso, cuando le preguntó si le iba a dar su primera cita y ella asintió, Kico se mostró furioso. Dando una patada a la banqueta, se fue a la playa, donde acabó dando golpes a la arena. Paula fue hasta él, intentó calmarle, no lo consiguió y, a su regreso, decía: "Esta es su otra faceta".

Kico explica su comportamiento en 'La isla de las tentaciones'

Él mismo ha comentado su comportamiento a través de redes sociales. Primero, publicaba una foto en la que se tapaba la cara con las manos y luego un texto en el que decía: "Revivir todo lo que ha pasado en el capítulo de hoy está siendo durísimo".

Kico sabe que muchos "no entenderéis la reacción de hoy", pero lo explicaba: "Tampoco pido que lo entendáis, pero el miedo de perder a una de las personas más importantes de mi vida hizo que reaccionara de esta manera, gracias a todo los que me habéis envido mensajes de apoyo".

La despedida de las parejas tras la ceremonia de primeras citas

Tras la ceremonia de citas, chicaos y chicas se marchaban por separado pero acababan por correr el uno hacia el otro en la playa, dando lugar a un momento de máxima tensión.

Primeros acercamientos en las villas

Horas después de este momento y tras celebrar una de las fiestas, Kico terminaba el día acercándose a una de las solteras, en concreto a Paula: "Me haces sentir cómo ¿Eh? Al final, esta experiencia me tiene loco y haces que me pueda olvidar de Paula a veces", le confesaba.

Por otro lado, su novia se confesaba con Fran y le decía: "Me preocupa cómo el se pueda tomar que yo esté a gusto contigo", le decía Paula.