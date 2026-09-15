La hermana de Claudia Tacoronte, la joven asesinada en México, ha pedido entre lágrimas que se investigue el crimen

Las primeras imágenes del atacante y los momentos inmediatamente posteriores al asesinato de Claudia, estudiante española en México: “¡Urge una ambulancia!”

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El crimen de Claudia Tacoronte, la joven canaria de 21 años asesinada en México, genera muchas dudas sobre la seguridad entre los estudiantes extranjeros en México. Claudia es la tercera joven asesinada en la misma universidad en menos de un mes y, precisamente, eso es lo que ha denunciado la familia de la victima a través de un mensaje en redes sociales.

Ha sido la hermana de Claudia la que ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que denuncia la muerte y el asesinato de la joven canaria y en el que, también, pide que se investigue a fondo la agresión mortal. "¿De verdad tenemos que normalizar que en menos de un mes se asesine a tres mujeres en la misma universidad? Mi hermana tenía un montón de cosas que quería hacer todavía, tenía muchos sueños, muchos planes. Yo espero que, de verdad, investiguen bien el caso, que, por favor, encuentren a ese tío", pide la hermana de la joven entre lágrimas.

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Conmoción en la Universidad de Granada

La noticia del asesinato de Claudia ha conmocionado a sus compañeros de la Universidad de Granada, donde estudiaba la joven.

El centro ha cancelado el intercambio de tres alumnos, que tenían previsto trasladarse a Morelos el próximo semestre y ha ofrecido a otros 27 estudiantes españoles en México la posibilidad de volver sin que su año académico se vea afectado.

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El asesinato de Claudia

Claudia Tacoronte Aguilera fue agredida con un arma blanca el pasado sábado 12 de septiembre cuando se encontraba en una fiesta en el estado de Morelos, en México. Al parecer, esta estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio académico en México fue asesinada en un crimen que la Fiscalía investiga como feminicidio, según han informado las autoridades locales.

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La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, confirmó el crimen y aseguró que autoridades estatales establecieron contacto con el Consulado de España en México para brindar apoyo y acompañamiento a la familia de la joven, que se encontraba en el país como parte de un intercambio académico entre la Universidad de Granada, centro donde cursaba cuarto de Educación Infantil, y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Nada más conocerse la noticia, el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, informaba de cómo estaba avanzando la investigación. Según el fiscal, los hechos ocurrieron el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México. "El día de ayer encontramos esta noticia tan lamentable de una chica española, que ya tenemos conocimiento que es de esta nacionalidad", informaba a los medios locales el fiscal estatal, sin ofrecer más detalles de las circunstancias de lo ocurrido.

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Según han informado medios locales como el periódico 'Diario de Morelos', el ataque armado en el que Claudia Tacoronte Aguilera ha fallecido ocurrió en las inmediaciones de la Casa de la Cultura, en la colonia Emiliano Zapata de Cuautla, donde la estudiante se encontraba en la XLII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, evento que se ha estado desarrollando durante el 12 y el 14 de septiembre.

Ahora y tras producirse la muerte de Claudia, las autoridades investigan el crimen como feminicidio, conforme a los protocolos aplicables a las muertes violentas de mujeres, mientras las autoridades determinan si existieron razones de género.

El apoyo a la familia

El fiscal agregó que inmediatamente se estableció contacto con el Consulado de España en México como parte del protocolo de atención para facilitar la comunicación con los familiares de la víctima: "Esto nos permitirá tener contacto con los familiares de ella (…) y les vamos a dar todo el apoyo". En México, un promedio de 10 mujeres son asesinadas cada día, y una cuarta parte de los crímenes se procesan como feminicidio, según cifras oficiales y de ONG.

Por su parte, el Consulado General de España en Ciudad de México ha asegurado que sigue de cerca el caso y está en contacto con su familia. Así lo han confirmado este lunes a EFE fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, que han indicado que el Consulado mantiene una comunicación constante con las autoridades judiciales mexicanas.