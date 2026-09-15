Lorena Romera 15 SEP 2026 - 09:00h.

La hija de Paz Padilla no va a entrar del brazo de su padre y su futuro marido ya ha visto su traje de novia: las tradiciones que va a romper en su boda

Paz Padilla reacciona al vestido de novia de su hija, Anna Ferrer Padilla, que se casa con Mario Cristóbal

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A tan solo unos días de pasar por el altar, Anna Ferrer Padilla ha dejado claro que hay ciertos tradicionalismos que no va a cumplir el día de su boda con Mario Cristóbal. A través de un vídeo publicado en Instagram, la hija de Paz Padilla ha explicado los protocolos con los que va a romper, explicando que pretender priorizar su comodidad y sus propios deseos por encima de lo que "debería hacerse". Un post que la joven de 29 años reconoce que va a ser "polémico", pero que ha lanzado antes de la celebración para evitar sorpresas.

Entre las decisiones más destacadas, la pareja ha optado por dormir juntos la noche anterior al enlace, un gesto que desafía la clásica superstición sobre la mala suerte: "Nada podría hacer que yo empiece peor el día que despertarme sin Mario". Además, el secretismo respecto a lo que se pondrán en su gran día tampoco ha formado parte de sus planes: Mario ya ha visto uno de sus vestidos de novia y Anna le acompañó a la prueba de su traje.

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Pero la cosa no se queda ahí. Durante el convite, los novios se sentarán en la mesa presidencial con su grupo de amigos en lugar de la familia. Asimismo, la entrada al altar también sufrirá ciertos cambios: la creadora de contenido ya ha adelantado que no entrará del brazo de su padre (aunque no ha desvelado quién desempeñará ese papel). En el ámbito legal, la pareja celebrará primero la fiesta -un "paripé" simbólico que para ella es el que realmente cuenta- y formalizará los trámites del matrimonio civil días después.

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Y es que la pareja le ha dado una vuelta de tuerca hasta a las invitaciones, sustituyendo las opciones clásicas por una página web interactiva diseñada por el propio Mario; incluyendo logo, concepto y tipografía creados a mano por ellos mismos. "Igual es un poco polémico, pero es nuestra boda y así nos apetecía a nosotros que fuera", ha señalado la hija de Paz Padilla. "La boda es vuestra. Os tiene que representar a vosotros dos. No tenéis por qué hacer lo que hace todo el mundo si no está hecho para vosotros. A veces hay que desafiar lo ordinario".