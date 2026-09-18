telecinco.es 18 SEP 2026 - 10:56h.

Lola Ortiz y Arkano se enfrentaban a la primera decisión de la audiencia de 'Supervivientes All Stars'

Las segundas nominaciones quedaban marcadas por las decisiones de los capitanes y los líderes de los equipos

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Lola Ortiz y Arkano han sido los primeros concursantes de ‘Supervivientes All Stars’ que se han enfrentado a la decisión del público y la audiencia de Mediaset Infinity proclamaba victorioso de este duelo a Arkano. Lola se convertía así en la primera expulsada de esta edición, una decisión que ella encajaba bien pero que dejaba emocionado a otro de sus compañeros...

“Chicos disfruten de la experiencia y no se peleen tanto”, les pedía ella tras conocer la decisión del público y, minutos después, era Jorge Javier Vázquez el que se percataba de que Barranco estaba “roto”. Lola le abrazaba de nuevo y le animaba: “¡A ganar!”

"Voy a llorar, les he cogido mucho cariño, ahora que me voy, es una gran experiencia de crecimiento personal, que les vaya muy bien a todos", confesaba Lola antes de abandonar la palapa.

Las segundas nominaciones de 'SV All Stars'

Tras la expulsión, llegaban las segundas nominaciones de esta edición. Como líderes de la semana, Ivana Icardi y Damián Quintero conseguían la inmunidad, pero también el poder de la nominación directa, él elegí a Yola Berrocal y ella a Yulen Pereira.

Por otro lado, los capitanes se enfrentaban en una prueba que ganaba Rubén Torres, con lo que obtenía el poder de otorgar la inmunidad a un concursante y elegía a Chiqui por darlo "todo". Marta Peñate, tras perder la batalla, tenía que nominar a alguien y esta persona era Asraf.

Finalmente, nominaban el resto de concursantes...

El cambio de localización de los concursantes de 'Supervivientes All Stars'

Un pergamino ha cambiado la vida de los concursantes, comunicándoles que se trasladaban a Laguna Cacao, un lugar donde la supervivencia es aún más difícil.