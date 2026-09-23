Belén Esteban, protagonista de la gran entrevista de esta semana en '¡De Viernes!'

Belén Esteban reaparece en Telecinco para conceder una entrevista este viernes 25 de septiembre

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Belén Esteban regresa a Telecinco para conceder una entrevista en '¡De viernes!'. Será este viernes 25 de septiembre, a partir de las 23:00h, con Santi Acosta y Beatriz Archidona. 'La Patrona', como le gusta que le llamen ahora, reaparecerá en televisión tras unos meses de vacaciones y podrá abordar todos los temas en los que se ha visto inmersa.

Este verano, Belén Esteban ha vuelto a protagonizar titulares por su conflicto con Juls Janeiro. Todo comenzó cuando la de Paracuellos compartió en Instagram una foto de su hija Andrea, en la que resaltaba que ella no era una 'nepo baby' "como otras". La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario se dio por aludida y decidió responderle, iniciando así una cadena de réplicas que se ha mantenido durante las últimas semanas.

La última en sumarse ha sido María José Campanario, que tras regresar de la grabación de un programa ha asegurado que no piensa "censurar" a su hija porque la ha educado para que sea "una mujer libre". La odontóloga ha comentado también que Juls no ha tenido una vida fácil y que tanto Jesulín de Ubrique como ella la apoyan en su decisión de responder a Belén Esteban.

Al ser preguntada por la decisión de María José Campanario de hablar, Belén Esteban ha comentado que le parece bien y ha querido añadir que su hija Andrea no le ha firmado ningún documento para que hable en su nombre.

Esas han sido las últimas declaraciones públicas de la exconcursante de 'GH VIP' antes de hacerse público que va a conceder una entrevista en '¡De viernes!' este viernes 25 de septiembre.