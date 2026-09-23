Almeida, alcalde de Madrid, ofrece recurso habitacional a Maricarmen de inmediato porque administraciones "no pueden quitarse de en medio"

Reacciones políticas al desahucio de Maricarmen en Madrid: de las críticas al dispositivo policial a las promesas del Gobierno en el Congreso

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MadridTras días de protesta y una mañana realmente agitada, el desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años del distrito de Retiro, se ha llevado a cabo en la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda en la que reside desde hace 70 años. La puerta exterior del portal ha sido abierta por la Policía Nacional con un ariete y los agentes han ido retirando a las personas que permanecían sentadas delante del acceso al edificio. La comisión judicial había llegado al inmueble en torno a las 9.30 horas. Desde entonces, la defensa de Maricarmen ha negociado durante más de una hora con sus integrantes y con una procuradora en representación de la propiedad para tratar de frenar el lanzamiento.

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La abogada de la mujer, Beatriz Duro, ha explicado que la propiedad se ha negado a suspender el lanzamiento por razones humanitarias y también ha rechazado conceder un plazo de entre quince días y un mes para que pudiera abandonar la vivienda de forma "digna" y retirar sus pertenencias. Según la letrada, tampoco se ha aceptado la propuesta de una donante anónima dispuesta a completar la renta de Maricarmen. Duro ha señalado además que permanece pendiente de resolución un escrito presentado ante el juzgado para solicitar la suspensión del desahucio. Finalmente, el desahucio se ha llevado a cabo pasadas las 13:00 horas de este miércoles 23 de septiembre. Varios sanitarios han sacado a la anciana de la vivienda en camilla mientras los manifestantes gritaban cánticos en apoyo a la mujer de 87 años que era desahuciada de su domicilio de Madrid.

¿Dónde irá Maricarmen tras su desahucio?

Una de las grandes incógnitas de este desahucio ha sido dónde irá Maricarmen tras tener que abandonar su domicilio de toda la vida. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha subrayado que el Ayuntamiento de Madrid ofrece a Maricarmen, la octogenaria que afronta el cuarto intento de desahucio de la vivienda en Retiro en la que lleva residiendo 71 años, "un recurso habitacional de manera inmediata" si ella quiere porque las administraciones "no pueden quitarse de en medio".

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"A nadie nos gustaría vivir una situación como la que está viviendo Maricarmen en estos momentos y desde el punto de vista humano creo que es una situación muy dura y muy difícil la que está atravesando. Desde el punto de vista de los gobiernos lo que tenemos que hacer es, cada uno en el ámbito de nuestras competencias, no quitarnos de en medio sino tratar de que podamos paliar una situación dramática por la edad y la condición física que tiene esta señora", ha declarado Almeida.

El regidor ha insistido en que "el Ayuntamiento ha puesto todos los medios de sus Servicios Sociales a su disposición". "Tiene, por supuesto, el servicio de teleasistencia, 90 horas de servicio de ayuda a domicilio con terapia ocupacional, hay un contacto con Samur-Protección Civil, el Samur Social en estos momentos también está en las inmediaciones donde se está produciendo el desahucio".

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"Si se ejecuta definitivamente ese desahucio, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid están en condiciones inmediatas de poder proporcionar un recurso asistencial y habitacional a Maricarmen para que, de manera inmediata pueda, disponer de un techo bajo el que pueda dormir, pueda descansar y pueda tratar de recuperarse de esa situación física y psíquica en la que en estos momentos se encuentra", insistía antes de que se llevase a cabo el desahucio.

No se meterá con lo que hagan otros por "la gravedad"

El primer edil, sin obviar que se trata de "una situación dramática", ha recordado que el lanzamiento "obedece a un mandato judicial y los mandatos judiciales se tienen que obedecer". Y ante el posicionamiento de Delegación de Gobierno o las críticas desde el Ministerio de Vivienda, Almeida ha asegurado que no se meterá por "la gravedad de la situación".

"A partir de ahí, lo que hagan otras administraciones... ante la gravedad de la situación que se está viviendo, yo no me voy a meter", ha trasladado a la prensa, consciente de que el Consistorio ha sido "objeto de críticas por parte de la ministra de Vivienda", Isabel Rodríguez, sumado a que en su opinión el delegado del Gobierno, Francisco Martín, "se quiere quitar de en medio, cuando la Policía Nacional depende de él".

Martínez-Almeida tiene claro que "respetar la situación que está viviendo Maricarmen exige que en este momento cada Administración dé lo mejor para tratar de paliar un drama como el que se está produciendo como consecuencia de ese desahucio".

"Serán el resto de administraciones las que tengan que explicar qué es lo que han hecho o lo que no han hecho, pero yo sí puedo decir que el Ayuntamiento de Madrid, desde sus Servicios Sociales, ha puesto todos los medios para tratar de paliar una situación como la que desgraciadamente se está viviendo en este momento", ha insistido.

El Ayuntamiento sí emitió el certificado de vulnerabilidad, según Almeida

En este punto sí ha querido aclarar a Isabel Rodríguez que el Ayuntamiento sí ha emitido el certificado de vulnerabilidad de Maricarmen. "Yo le pido a la ministra de Vivienda que respete a Maricarmen y que el respeto a una situación como la que está viviendo en estos momentos exige que no mienta y que no busque enfrentamientos inútiles. Yo no voy a buscar ese enfrentamiento inútiles, no voy a buscar esa polémica estéril", se ha comprometido.

A lo que ha sumado que el Ayuntamiento "sí ha ofrecido alojamiento a Maricarmen en situaciones anteriores". "Nuestros servicios se han puesto en contacto con Maricarmen para poder ofrecerle alternativas a la situación que está viviendo".

"No en el día de hoy, cuando por supuesto está Samur Social allí dispuesto a ofrecerles alternativa, sino en situaciones anteriores que ya se había previsto el lanzamiento, el desahucio, aunque no se había ejecutado. También el Ayuntamiento de Madrid se había puesto en contacto para poder ofrecerle determinados recursos asistenciales", ha manifestado.