La pareja de Josep Juanpere, íntimo amigo de Isak Andic, ha sido detenida por la muerte del arquitecto en su casa de Baqueira en 2025

La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y los Mossos d'Esquadra tan solo han informado de la detención de la que fuera pareja de Josep Juanpere i Miret

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MadridLos Mossos d'Esquadra han detenido este miércoles en Madrid a la pareja del arquitecto Josep Juanpere i Miret, que fue encontrado muerto en su segunda residencia, en el núcleo de Baqueira, perteneciente al municipio de Naut Aran (Lleida), el 26 de diciembre de 2025, según informan fuentes de la investigación.

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“Detenemos en Madrid a una mujer presuntamente relacionada con la muerte de su pareja en Baqueira en diciembre. Investigación de la División de Investigación Criminal (DIC). El caso está bajo secreto de las actuaciones”, ha avanzado la policía catalana en su cuenta de X.

El hallazgo del cadáver de Josep Juanpere i Miret

El arquitecto, de 72 años, pasaba las vacaciones de Navidad junto a su pareja en su residencia de la Val d’Aran. El día 24 ya acudió al hospital de Vielha, donde pasó varias horas en observación. El día 26, Josep Juanpere falleció en su segunda residencia.

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A raíz del fallecimiento, el Juzgado de Instrucción de Vielha abrió una investigación. Según ha informado 'El Periódico', fue un sobrino del arquitecto el que acudió a la vivienda y en el interior encontró el cuerpo sin vida de su tío y a la pareja de este que se encontraba en estado de shock.

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Nada más encontrar a su tío sin vida, el sobrino de Josep Juanpere i Miret dio aviso a los sanitarios. Al llegar a la vivienda, el equipo médico que se trasladó tan solo pudo certificar el fallecimiento de Josep Juanpere i Miret.

La investigación, bajo secreto de sumario

"Al haber sido atendido el día anterior en el hospital, supuestamente no se habría firmado el certificado médico de defunción. Por ello, se instó al juzgado para que se le hiciera la autopsia para determinar las causas exactas", explican desde el medio de comunicación 'Segre'.

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Ahora, la investigación se encuentra bajo secreto de sumario y los Mossos d'Esquadra tan solo han informado de la detención de la que fuera pareja de Josep Juanpere i Miret.

Pertenecía al círculo íntimo de Andic

Da la casualidad que el arquitecto fallecido estaba relacionado con la burguesía catalana y era amigo íntimo de Isak Andic, fundador de Mango cuya muerte está siendo investigada y por la que fue detenido su hijo Jonathan Andic.

Según ha informado 'Vanitatis', el fallecimiento de Isak Andic en 2024 afectó "especialmente" al arquitecto.

Reacciones a la muerte del arquitecto Josep Juanpere

La muerte del arquitecto Josep Juanpere causó una gran conmoción en la alta sociedad catalana. Tras su fallecimiento, Eurostars Hotel Company renombraba su premio de fotografía para homenajearle.

Josep Juanpere Miret (1953-2025), cofundador del estudio GCA Architects en 1986, era autor del interiorismo del Hotel Grand Marina de la cadena y estaba especializado en arquitectura hotelera, de empresas y en interiorismo.