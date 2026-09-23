telecinco.es 23 SEP 2026 - 12:27h.

Asraf Beno había pedido abandonar 'Supervivientes All Stars'

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Tras una larga noche de dudas, Asraf Beno ha tomado una decisión en ‘Supervivientes All Stars’. Él mismo pidió abandonar su aventura en el reality tras sufrir varios conflictos con otros concursantes y tocaba tomar una decisión definitiva...

Pasados los días, Jorge Javier Vázquez pedía al concursante que le comunicara qué iba a hacer y el le anunciaba que, a pesar de todo, quería continuar: “Se me vino todo encima”, reconocía Asraf, explicando que a lo mejor se había “precipitado” en pedir su abandono.

“Me colapsé y me quería ir pero luego lo pensé y dije ‘¿Cómo voy a abandonar yo ‘Supervivientes’?”, decía y es que cree que no habría vuelta atrás: “Nunca me lo perdonaría”, decía el concursante visiblemente roto.

“En estos momentos ¿Te gustaría que algún compañero te diera un abrazo?”, preguntaba Jorge Javier Vázquez al concursante y él asentía: “Sí, un abrazo no viene mal de nadie”.

Chiqui saca la cara por Asraf frente a los demás: “¡Asraf en mi playa!”

Lo cierto es que Asraf ha sido el epicentro de algunas discusiones en la playa. Tras la tempestad, ha matizado que solo se ha sentido atacado por algunos y que no acusa a todos. Damián negaba que se le hubiera atacado, solo le pidió explicaciones e invitó a los que no han convivido con él a probarlo para ver quién lleva razón.

“Entonces estás reconociendo que algo te molesta de mí ¿No?”, le preguntaba Asraf y Damián asentía, explicándole que ya se lo ha dicho en otras ocasiones.

En ese punto intervenía Chiqui para romper una lanza a favor de su compañero: “Que se venga a nuestra playa, no tenemos problema”, decía la concursante, aludida, dando la cara por el marido de Isa Pantoja.

Isa Pantoja reacciona a la decisión de su marido en 'SV All Stars'

En el plató del programa, las reacciones se sucedían. Allí estaba su mujer, Isa Pantoja, que confesaba sus dudas: "Yo tenía mis dudas. Sus compañeros tienen que dejarle ser y dejarle hacer las cosas que le gusta. Es una persona muy trabajadora. Si les molesta, pues que se rasquen".

También colaboradoras como Terelu Campos destacaba que no había visto ni un gesto de Víctor ni de otros concursantes ante la decisión de Asraf, con lo que parecía darle la razón al concursante. "Solo le he visto sonreír a Marta Peñate", decía la colaboradora, sin embargo, Beatriz Trapote defendía a su marido, negándolo.