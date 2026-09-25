telecinco.es 25 SEP 2026 - 09:59h.

Alma Bollo tuvo que abandonar 'Supervivientes All Stars' por una lesión

A su regreso, Alma Bollo ha explicado que se castigó y culpabilizó por lo sucedido

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Alma Bollo se ha visto obligada a regresar a España desde Honduras. La concursante de 'Supervivientes All Stars' ha visto truncada su aventura debido a una lesión que primero obligó a los médicos a evacuarla de la playa y, luego, a pesar de que mejoró con el tratamiento, tuvieron que mandarla a casa para terminar de recuperarse.

La concursante recibió la noticia entre lágrimas, no podía creer que en su primera aventura estuviera más de 100 días en la playa y que esta segunda oportunidad acabara tan rápido. Su madre le animó desde España, recordándole que había superado peores adversidades y que lo más importante, siempre, es la salud.

Pasados unos días desde su regreso, Alma reaparecía en el programa para explicarnos que los últimos días habían sido "difíciles" porque pensaba que iba a mejorar más rápido: "He estado todo el día mareada, sin saber dónde estoy, con mucha fatiga", explicaba.

El proceso era más lento de lo que esperaba, pero finalmente, tras mejorar, reaparecía en el plató de 'Supervivientes': "Me ha costado comprender el porqué a mí o por qué en este momento, todo pasa por algo y cuando una puerta se cierra, otra se abre".

La emotiva publicación de Alma Bollo en redes sociales

Y precisamente este porqué es el que nos mostraba en redes sociales. Alma publicaba un vídeo en el que la veíamos sorprender a su hija, momento en el que decía haber entendido muchas cosas: "La pregunta que ha estado resonando en mi cabeza desde que fui evacuada… Está claro que no todo sale como planeas en la vida, pero era mi proyecto, eran mis ganas, mi ilusión y, sobre todo, el gran trabajo previo que había hecho para llegar hasta allí".

Reconoce que lloró, que no lo entendía y que se "castigó" y "culpabilizó" por algo que no estaba "en mi mano" resolver: "Seis días me costó comprender que los tiempos de Dios son perfectos y que todo pasa por algo en esta vida. Y justo el día seis, Dios me respondió con el mejor de los porqués: ella".

Se refería a su hija y nos contaba que había estado "triste" porque no se había "adaptado" a que su madre no estuviera: "Ella, que solo quería que volviese a casa con ella. Entonces lo entendí. Y si os digo la verdad, por este porqué volvería una y mil millones de veces más. A veces no entendemos por qué pasan las cosas hasta que llegamos al lugar desde el que todo cobra sentido. Y el mío estaba aquí. Esperándome".

Alma Bollo e Isa Pantoja se reencuentran: no se hablan desde hace tres años

Pero además, el regreso a plató de Alma Bollo suponía su reencuentro con su prima, Isa Pantoja. Al parecer, vivieron un tenso momento en maquillaje y ambas confirmaban que no tienen relación desde hace tres años, cuando acabó la edición de 'Supervivientes'. "No sé qué decir, lo que te ha pasado no se lo deseo a nadie, menos a ti. Me parece una faena haber tenido que irte de esa manera, deseo que te recuperes. Por respeto a la relación que tuve contigo de niña nunca voy a decir una mala palabra hacia ti, te tengo cariño y por respeto a esa relación te deseo que te mejores lo antes posible", le decía Isa.