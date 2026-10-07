telecinco.es 07 OCT 2026 - 10:02h.

El robo de playa luna tiene consecuencias colaterales y los capitanes de ambos equipos acababan enfrentados

Marta Peñate se enfrentaba al otro capitán, Rubén Torres, que le afeaba que hubiera participado en el robo

Todos los contenidos de 'Supervivientes All Stars' en Mediaset Infinity

Compartir







El equipo luna ha sido sancionado por el robo que protagonizó al equipo de 'Supervivientes All Stars' y Marta Peñate, su capitana, se derrumbaba. Ella misma confesaba que piensa constantemente en activar el protocolo de abandono, que este concurso llega en uno de los peores momentos de su vida y que no contaba con la dificultad que una localización tan complicaba iba a sumar a la aventura.

Marta Peñate se rompe con sus compañeros

Tras el robo, Marta se rompía en la playa. "Esto lo estoy viviendo después del peor momento de mi vida", decía a sus compañeros y añadía: "Pensaba que era suficientemente fuerte pero no lo soy".

Ivana Icardi intentaba consolarla y le pedía que fuera sincera: "No pasa nada, deja de fingir que eres una super superwoman, no pasa nada la debilidad también te hace humana".

"No tenía que haber venido", se lamentaba la capitana pero sus compañeros le pedían que se permitiera estar "mal": "Solo tú lo estás viviendo, nadie ha vivido tres semanas en este agujero".

Era entonces cuando Marta explicaba que solo quiere "activar el protocolo de abandono" y marcharse: "Te lo juro, estoy pensándolo todo el rato, cambio de chip y digo no y encima Torres... es en serio, Torres, que sabes el momento que vengo de mi vida ¿Y te pones así? La culpa es mía por haber venido".

Se refería al momento en que Marta explicaba los motivos de su robo: llevaban un mes sin comer proteínas y se veían incapaces de ganar ningún juego, ni de recompensa ni de localización, que mejorara su situación: "Sois unos rivales de la ***"

Y entonces era cuando Torres hacía el comentario que desataba el enfado de Marta: "Cuando estaba en esa playa, la gané"; "en serio ¿No los ves?", preguntaba ella; "no os vais a morir de hambre", replicaba él; "enhorabuena tú y tu mente superpoderosa", decía ella.

Ya en directo, Marta confesaba que creía que el reality sería sencilla: "Pensé que esto me lo iba a comer y que me iba a sentar hasta bien. Pensaba que iba a ser pan comido y me equivoqué. Me he equivocado y para mí ha sido un error venir, sinceramente, pero apechugo. No voy a irme por ego", reconocía.

Marta Peñate y Rubén Torres afrontan una decisión clave en 'SV All Stars'

Los capitanes de los respectivos equipos han tenido que tomar decisiones que iban a tener consecuencias directas. Tanto Marta como Torres tenían que elegir al mejor superviviente de su playa pero también al peor, dándoles privilegios de los que disfrutar... pero también penitencias que pagar a los concursantes elegidos.