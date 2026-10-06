Durante la intervención también fue atendida una mujer de 45 años por un posible cuadro de ansiedad

Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre en el interior de una furgoneta en Isla Cristina

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MálagaUna joven de 23 años ha muerto electrocutada con la alcachofa de la ducha en una vivienda de Antequera, Málaga. Según informa 'Diario Sur', los hechos ocurrieron el pasado lunes 5 de octubre en la calle San Pedro, cuando los sanitarios recibieron el aviso y se desplazaron hasta la vivienda. Pero no pudieron salvarle la vida.

Todo apunta a que la casa podría estar conectada ilegalmente a la red eléctrica. El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió el aviso a las 15.10 horas, cuando una llamada alertó de que había una persona inconsciente en el interior de un domicilio.

Una mujer de 45 años, atendida por un cuadro de ansiedad

Desde el centro coordinador se avisó a la Policía Nacional, la Policía Local y a los servicios sanitarios, que confirmaron el fallecimiento una vez en el lugar. Aunque al principio se desconocía qué había ocurrido, los operativos apuntaban a un posible accidente en la vivienda.

Durante la intervención también fue atendida una mujer de 45 años por un posible cuadro de ansiedad, de acuerdo con los datos de 112. las autoridades cortaron la zona del inmueble durante la actuación de los servicios de emergencia.

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Las fuentes policiales consultadas no han detallado como se originó la descarga ni han establecido una relación entre el fallecimiento y la posible conexión irregular al suministro.