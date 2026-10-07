Lorena Romera 07 OCT 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' explica que le ha costado reconocerse en el espejo tras su 'lip lift', pero con su rostro "necesitaba tiempo"

Fani Carbajo, tras realizarse un 'lip lift': "Le dijeron a mi hijo que parecía una cerdita"

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Fani Carbajo no está dispuesta a callarse. Tras someterse a un lip lift -una intervención estética para elevar el labio superior y reducir la distancia con la nariz-, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' ha sido objeto de una lluvia de críticas. Lejos de frenarla, la creadora de contenido ha mostrado el resultado definitivo de su retoque para responder rotundamente a todos aquellos que han juzgado su cambio de imagen.

Durante los primeros días de recuperación, la reacción de sus seguidores no se hizo esperar. Muchos de sus fans y detractores llenaron sus publicaciones con duras opiniones sobre su aspecto: "Me gustaba más antes", "muy artificial" o "se os va la olla con el bisturí", fueron algunos de los mensajes más repetidos.

Pero la polémica ha continuado escalando hasta el punto de que varios usuarios han cuestionado si sigue siendo ella misma: "¿Y ahora te reconoces? Si eres otra totalmente diferente", "tienes otra cara" o incluso irónicos comentarios asegurando que "ahora tienes que cambiarte el DNI".

Lejos de achantarse, la madre de Emilio y Victoria ha compartido un vídeo en el que muestra el resultado de su retoque junto a un firme alegato con el que deja claro que se siente más segura que nunca: "Me veo guapísima y me encanto. A las que me insultasteis mientras me recuperaba: bastante tenía yo con mirarme al espejo y no reconocerme como para recibir vuestro bullying. Mi cara necesitaba tiempo. Vosotras, empatía. La inflamación baja, el labio está quedando precioso y vuestros comentarios os retratan a vosotras".

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Sobre si está "polioperada", como muchos le han dicho tras esta intervención, la creadora de contenido ha señalado que el lip lift era algo que considera que le "hacía falta". Dirigiéndose a las "amargadas" que han llenado sus comentarios de críticas, Fani Carbajo ha sido muy contundente: "No me ha cambiado la cara, me ha cambiado el labio, que de eso se trata cuando te operas: cambiar algo que quieres mejorar. No me vais a bajar la autoestima, y menos cuando no he pedido opinión".