El encuentro entre la cantante y el exfutbolista se ha producido este martes, 6 de octubre, en la Ciutat de la Justícia de Barcelona

Shakira revela detalles de su separación con Piqué y confiesa lo que han heredado sus hijos de él: "Hay que decirlo"

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La batalla judicial entre Shakira y Gerard Piqué continúa. La expareja se ha reencontrado este martes, 6 de octubre, en los juzgados de Barcelona, casi cuatro años después del acuerdo que permitió a la cantante trasladarse a Miami con sus dos hijos en común, Milan y Sasha.

En esta ocasión, el motivo es la revisión del régimen de visitas pactado entonces. Shakira, que se encuentra inmersa en su residencia de conciertos en Madrid, considera que sus hijos realizan demasiados desplazamientos a España para estar con su padre y reclama que sea Piqué quien viaje con mayor frecuencia a Miami.

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El encuentro se ha producido en la Ciutat de la Justícia de Barcelona, donde ambos han acudido personalmente para participar en un procedimiento que se está desarrollando ante el Juzgado de Primera Instancia número 18, especializado en Familia.

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Tal y como ha informado 'La Vanguardia', la cantante ha llegado alrededor de las 10 de la mañana acompañada de su abogada, Carmen Varela, mientras que el exfutbolista ha contado de nuevo con el abogado que le representa en los asuntos relacionados con sus hijos, Ramón Tamborero.

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La nueva disputa llega después de meses en los que la comunicación entre ambos se habría deteriorado hasta hacer necesario acudir de nuevo a los tribunales. Las partes intentaron alcanzar un acuerdo hasta el último momento, incluso con la intervención de la jueza y de la Fiscalía, pero finalmente no fue posible. Por ello, el juicio ha comenzado este martes.

Lo que reclama Shakira

La petición de la cantante gira en torno a los desplazamientos de Milan y Sasha. Los dos niños viven habitualmente con su madre en Miami y mantienen el régimen de visitas acordado con su padre después de la separación de la pareja.

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Ahora Shakira considera que el esfuerzo de mantener el vínculo con Piqué no debe recaer principalmente sobre los menores. Su equipo jurídico ha distribuido un comunicado a diversos medios de comunicación en el que explica su posición bajo el título: "Shakira pide que el esfuerzo no sea solo de los niños".

En el documento, la representación de la artista señala que "la solicitud no pretende reducir el tiempo que los niños comparten con su padre", sino modificar la manera en la que se producen esos encuentros.

El objetivo, según el comunicado, es que "el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona no recaiga únicamente en ellos, sino que sea compartido".

La propuesta de Shakira es que, durante los periodos vacacionales de pocos días, "sea el padre quien viaje a Miami", ya que, según sostiene su equipo, de esta manera se evitarían "los numerosos viajes transatlánticos de corta estancia, con el desajuste horario que conllevan".

Milan y Sasha tienen 13 y 11 años y su residencia habitual se encuentra en Miami desde que Shakira abandonó Barcelona tras el acuerdo de custodia alcanzado con Piqué.

La representación de la artista añade un tercer argumento relacionado con el día a día de los menores: "De este modo, los niños pueden mantener durante más tiempo su rutina escolar, social y familiar". Y concluye que esa estabilidad "es la manera de proteger su bienestar emocional, físico y académico".

La misiva termina con una petición expresa a los medios: "Agradecemos a los medios de comunicación el respeto a la intimidad de los menores y les pedimos la máxima consideración en el tratamiento de este asunto".

Desde este medio nos hemos puesto en contacto con el equipo legal de Piqué, que nos trasladan que no van a facilitar información al respecto.

El escenario recuerda inevitablemente al largo proceso de negociación que protagonizaron en noviembre de 2022, cuando ambos llegaron a un acuerdo sobre el futuro de sus hijos después de horas de conversaciones. Aquella decisión permitió a Shakira trasladarse a Miami con Milan y Sasha y estableció las condiciones para que Piqué pudiera mantener una relación continuada con ellos pese a la distancia.

En aquel momento, ambos dejaron claro en un comunicado conjunto que su prioridad era proteger a sus hijos y garantizarles estabilidad. "Nuestro único objetivo es aportarles la mayor seguridad y protección", señalaron entonces, además de pedir que pudieran continuar con sus vidas "en un entorno seguro y tranquilo".

Ahora, casi cuatro años después, aquellas condiciones vuelven a estar sobre la mesa.