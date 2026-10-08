telecinco.es 08 OCT 2026 - 10:21h.

Paola veía en directo el juego de alto voltaje entre su novio, Sergio, y su soltera favorita

"¡Qué guarrería! ¿Se puede ser más g***? Me quedo muerta con este asqueroso ¿De qué vas?”, decía Paola viendo a Sergio jugando con Irini y el chocolate

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En la última entrega de 'La isla de las tentaciones' Sandra Barneda ofreció a Paola la posibilidad de ver, en directo, lo que estaba haciendo su chico en la otra villa. Ella vivía el momento con una fuerte tensión emocional y acababa desbordándose. Pero ¿Cómo están viviendo la emisión de este capítulo?

Tras la irrupción del a presentadora en su villa, las chicas decidían que fuera Paola quien pudiera ver a su pareja durante diez minutos: “Estoy con miedo, no sé lo que me voy a encontrar, me va a doler, espero hacerlo bien”, decía antes de enfrentarse a la pantalla.

Paola temía que Sergio siguiera comportándose igual con su soltera a pesar de verla a ella mal, creía que eso significaría que no le importa y le pedía: “Piensa un poco tienes a tu pareja en otra villa”.

“Sabrá lo que va a ganar y lo que va a perder”, vaticinaba Paola imaginando a Sergio con Irini y empezaba el visionado. Nada más comenzar, veía el juego con el chocolate de su pareja con su soltera favorita y ella reaccionaba: “¿Este tío? ¡Qué guarrería! ¿Se puede ser más g***? Me quedo muerta con este asqueroso ¿De qué vas?”

Pero hay más y es que la multicámar ale dejaba ver que algo pasaba con Rubén y Nataly. En concreto, se iban a la habitación y él la llevaba en brazos. Tras ampliar la cámara, presenciaba cómo él se tumbaba en la cama y ella le abría la camisa: “¿Cómo se puede ser tan hediondo?”, se preguntaba Paola.

Sandra Barneda no podía disimular su asombro y preguntaba: “¿Esto son juegos?” mientras veía de nuevo a Sergio tonteando con Irini, besándole el cuello y con una actitud subidita en mitad del salón: “Está guarreando a más no poder ¿Pero tú te crees que esto es normal y los demás de espectadores?”

“¡Qué asco!”, se quejaba justo en el momento en que Sergio tocaba el trasero de Irini: “Se le está yendo la pinza porque está guarreando y al pobre se le ha subido arriba”.

Paola se derrumba con Sandra Barneda

Tras ver las imágenes, Paola se derrumbaba: “Es de vergüenza lo que está haciendo, se le está calentando (…) Me dan ganas de coger y largarme. Se v a arrepentir. Me va a perder, me da mucha pena pero me va a perder, yo no vuelvo dos veces a la vida de una persona”.

Las palabras de Sandra Barneda a Paola

Sandra Barneda le pedía que pensara en sí misma y en sus sentimientos. Quería que fuera “honesta” consigo misma y “atreverse” porque solo ella conoce bien a su pareja.

Sergio reacciona tras la emisión del visionado

Tras la emisión del programa, Sergio publicaba en redes sociales una foto de sí mismo explicando que ver cada capítulo está siendo "una de las partes más duras de esta experiencia".

"Hasta que no lo vemos en pantalla, no conocemos toda la historia", continuaba diciendo y es que para él "se reabren heridas" pero también supone una oportunidasd "para aprender y crecer".

Por su parte, Paola lo vivía rodeada de las chicas con quienes está haciendo un viaje y disfrutando de distintas experiencias, como la de montar a caballo: "Un caballo no solo te lleva lejos, también te enseña a encontrarte contigo misma".