telecinco.es 10 OCT 2026 - 14:22h.

Esther le ha contado a Carlos Sobera que no puedo disfrutar de su luna de miel y quiere ponerle solución

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Para Esther, participar en ‘El precio justo’ no solo es una oportunidad de ganar grandes premios, sino la posibilidad de saldar una deuda pendiente con su propia historia de amor.

Con una mezcla de emoción y nostalgia, Esther le confesaba a Carlos Sobera que tenía un deseo especial: conseguir el viaje para dos personas que el azar o el destino pusieran en juego.

Esther revelaba después que nunca pudo disfrutar de su luna de miel tras casarse: "Hubo problemas", dejando claro que aquel romántico plan quedó truncado y que esta era su gran oportunidad de revivirlo.

Con los nervios a flor de piel y el respaldo del público que no dejó de animarla, la participante se enfrentó a las pruebas del programa, ¿estará la suerte de su lado y logrará su sueño?