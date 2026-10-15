telecinco.es 15 OCT 2026 - 09:51h.

Nacho se quedó en shock tras ver a Náyades caer en la tentación

"No les he visto cruzar dos palabras. Estoy bloqueado, no me salen ni las lágrimas", decía Nacho

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Nacho fue uno de los protagonistas de la última entrega de ‘La isla de las tentaciones’. Ver caer a su novia, Náyades, en la tentación con Andrea, fue demasiado para él. Se quedó en shock, con lo que no pudo reaccionar y sus compañeros se volcaron con él. Pero ¿Cómo han reaccionado ahora?

Nacho se rompe en la hoguera

Nacho vio tres secuencias de imágenes en la hoguera. Primero vio a su chica acercarse mucho a Andrea, con una complicidad y una tensión crecientes. Pero fue a más, en las segundas imágenes la vio besarse con él y, por último, les vio meterse en la cama. Lo que pudo intuir bajo las sábanas fue suficiente para creer que entre Náyades y Andrea había pasado algo más que lo que se veía fuera de ellas.

El silencio era tan intenso que parecía resonar en la hoguera. Nacho se quedaba de rodilla ante la tablet mientras sus compañeros guardaban silencio. Él mismo decía estar en shock: "Yo jamás me hubiera imaginado eso a pesar de todo lo que he visto, me era imposible pensar que iba a ser infiel, por sus valores".

Nacho cree que lo que siente Náyades no es amor, es atracción: "No les he visto cruzar dos palabras. Estoy bloqueado, no me salen ni las lágrimas".

"No puedo ver más", confesaba él ante la secuencia de imágenes, pero finalmente las veía e intuía lo que iba a pasar: "Va a ser un no parar ¿Son novios ya?".

La reacción de Nacho

Pero ¿Cómo ha vivido la emisión? El propio Nacho nos lo ha contado a través de las redes sociales. En su publicación, le vemos en tres imágenes junto a Miguel, otro de los protagonistas de la hoguera. Ambos se muestran muy serios y en el texto escribe: "Quieren un hombre que las quiera de vedad, que las respete las cuide y les sea leal. Pero eso tampoco parece suficiente".