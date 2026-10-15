Las autoridades trabajan para confirmar oficialmente la identidad

Sin rastro de Rami, el niño de 12 años desaparecido en pleno temporal en Granollers: la "corazonada" de su madre y el dispositivo de búsqueda

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BarcelonaUn cadáver en avanzado estado de descomposición ha sido localizado flotando en aguas de la costa de Sitges, Barcelona. Ha sido un pescador que navegaba por el área, próxima a la playa de Les Botigues y a la altura de Port de Ginesta, el que ha avistado el cuerpo sin vida.

Tras el hallazgo, las autoridades trabajan para determinar ahora la identidad. Según informa ElCaso, la víctima sería menor de edad, por lo que se investiga si pudiera tratarse de Rami, el niño de 12 años desaparecido desde el pasado 4 de octubre en Granollers durante un temporal.

Un pescador dio el aviso a los Mossos

Tras avistar el cadáver, el pescador que lo localizó llamó inmediatamente al 112, que activó una embarcación de la Policía Marítima de los Mossos d'Esquadra, la cual se dirigió rápidamente hasta la zona para proceder a la confirmación de los hechos y la extracción del cuerpo sin vida.

Ya allí, los agentes pudieron confirmar que la víctima era menor de edad, por lo que acto seguido trasladaron la información a la Unidad de Investigación de la comisaría de Granollers, conscientes del operativo que desde hace 10 días estaba en marcha por la desaparición de Rami, niño con autismo que se fue de su casa en pleno temporal en la región.

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Según informa ElCaso, las autoridades ya se habrían puesto en contacto con la familia del menor, si bien se espera al análisis del cuerpo sin vida para confirmar oficialmente la identidad del mismo.