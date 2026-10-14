Lorena Romera 14 OCT 2026 - 13:49h.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' destapa que Anabel y Omar mantendrían un contacto constante

Anabel Pantoja reacciona tras ver las lágrimas de Omar Sánchez al hacer balance de su vida: "Aunque ahora no veas la luz..."

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La relación entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez vuelve a estar en el punto de mira. Tras su expulsión de 'Supervivientes All Stars', Laura Cuevas ha desvelado en una entrevista cómo es la relación que mantienen en la actualidad la sobrina de Isabel Pantoja y el windsurfista, una información que conoce de primera mano tras una reveladora conversación con el canario durante su convivencia en Honduras.

Según relata Laura, todo saltó por los aires en Honduras tras un comentario de Ivana Icardi sobre la influencer. El deportista salió de inmediato en su defensa: "Yo no entendí por qué le afectó tanto el comentario de Ivana. Él al final acaba derrumbado y llorando. Se va a un tronco a llorar, va María Jesús Ruiz a consolarle... Y yo también me acerqué".

Es entonces cuando la que fuera amiga del clan de los Pantoja escucha la confesión de Omar Sánchez. "Estaba diciendo que tenía muy buena relación con Anabel. 'Hablamos tres o cuatro veces por semana', decía. Todo esto, llorando. Y yo me pregunto... ¿Sabrá esto el novio de Anabel?", ha señalado Laura Cuevas en una entrevista para el creador de contenido 'hablamos de tele'.

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Para la exconcursante, la frecuencia de estas conversaciones por WhatsApp demuestra que el canario no ha superado su historia de amor con la sevillana: "Yo estoy convencidísima de que él sigue enamorado de Anabel y que no le funcionan las relaciones porque sigue con el 'runrún'. Julen, que ha hablado mucho con él, me contó que a él le persigue lo de Anabel en todas las relaciones que tiene... Es que todavía no se ha soltado de la mano de Anabel".

Al preguntarle por el contenido de esos mensajes, Omar le confesó que "ella sabe que le tiene para lo que sea, para lo que le haga falta". Una complicidad que, según Laura, remueve al concursante de 'Supervivientes All Stars': "Se pone a hablarte de Anabel, de la boda, de cuando quería ser padre, y se viene abajo". Además, la televisiva también ha destapado la ilusión que albergaba el canario sobre un posible reencuentro con su exmujer en los Cayos Cochinos.

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Según explica, Omar esperaba que Anabel Pantoja fuese la sustituya de Alma Bollo tras su abandono por recomendación médica: "Estaba con la cosa de ¡ojalá hubiese venido y haber podido compartir la experiencia con ella...'. Vamos, ese chaval sigue enamorado de Anabel Pantoja, ¡si hablan tres cuatro veces a la semana!", ha sentenciado.