Admiten la demanda del titular de las escuelas Pare Manyanet contra el padre de Kira López, la menor que se suicidó

La madre de Kira López dice que los colegios Pare Manyanet se ha "quitado la careta" tras demandarles y exigirles 70.000 euros

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BarcelonaEl juez ha admitido a trámite la demanda de la congregación Fills de la Sagrada Familia, titular de las escuelas Pare Manyanet en Catalunya, contra los padres de dos alumnos de centros de Barcelona que se suicidaron (Kira en 2021 y Óscar en 2019) por presunta vulneración del derecho al honor e injurias y calumnias.

La institución acusa a las familias de haber hecho declaraciones públicas a los medios y en redes sociales en que afirmaban que el colegio no protegió a sus hijos cuando supieron que sufrieron acoso escolar o sexual. Concretamente, se refieren a una entrevista que José Manuel López Viñuela, padre de Kira, grabó en uno de los centros del Pare Manyanet en la que, según la institución, manifestaba continuamente que no se tomaba ninguna medida al conocer casos de pederastia en dichos centros.

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La reacción de la familia de Kira López

Por ello, piden a los padres, así como a la Asociación Trencats (contra la violencia en las escuelas), una indemnización de 70.000 euros. La demanda fue presentada en verano y se desestimó, pero la congregación recurrió la decisión y finalmente se ha estimado admitirla a trámite.

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Según ha explicado María José, la madre de Kira, esta demanda es una represalia contra las familias para intentar "taparles la boca" antes de la celebración del juicio en enero por la causa de su hija, el primer caso, según ella, donde la víctima de acoso sexual ya está muerta.

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"Podrán llevarme a los tribunales, pero no conseguirán que deje de defender la memoria de mi hija", defiende el padre de Kira

El que también se ha pronunciado ha sido el propio José Manuel López Viñuela, padre de Kira López. A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, el padre de la menor que se quitó la vida se ha mostrado completamente "afectado" y "machacado" tras este revés judicial al que tendrá que hacer frente.

"El colegio Pare Manyanet de Sant Andreu de Palomar, en Barcelona, el centro donde estudiaba mi hija Kira, me ha puesto una segunda demanda judicial. Reconozco que esta segunda demanda me ha afectado profundamente. Sinceramente, jamás imaginé que el colegio volviera a actuar contra mí de esta manera. Después de perder a mi única hija, Kira, consecuencia de un presunto acoso escolar, no consigo entender por qué tengo que seguir pasando por todo esto. Me siento emocionalmente machacado. Ya he sufrido demasiado y esta nueva demanda ha sido un golpe que no esperaba. Y lo que todavía me cuesta más comprender es que esta nueva demanda tiene su origen en un vídeo en el que prácticamente me limito a formular preguntas y a hablar de otra víctima, Óscar García Turón, que también fue alumno de Pare Manyanet y que, desgraciadamente, también falleció por suicidio", comienza explicando el padre de Kira.

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"En ese vídeo planteo interrogantes que considero legítimos y que merecen respuestas. No entiendo por qué hablar de estos hechos y hacer preguntas tiene que acabar llevándome nuevamente ante los tribunales. Si no tuviera medios económicos para defenderme y el apoyo de tantas personas, me sentiría completamente indefenso. Me pregunto qué sería de mí si no pudiera pagar mi defensa. ¿Hasta dónde puede llegar el sufrimiento de un padre que ya lo ha perdido todo? No entiendo por qué me machacan de esta manera", confiesa el padre de la menor.

Por último, José Manuel López Viñuela se ha mostrado firme y ha asegurado que seguirá batallando en los tribunales para defender la memoria de su hija: "Soy un padre que perdió a su única hija y que, desde entonces, lucha para que ningún otro niño tenga que sufrir lo que sufrió Kira. Han demandado a José María el padre de Oscar, a la asociación Trencats y también a mí. Una demanda conjunta y nos piden 70.000 €. Podrán llevarme a los tribunales, pero no conseguirán que deje de defender la memoria de mi hija ni que abandone mi lucha contra el acoso escolar".

Ayuda contra el suicido

Hay que recordar que, en España, disponemos de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema. Además, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha atribuido el 024 como número de teléfono corto y gratuito que ofrecerá un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.