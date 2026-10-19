telecinco.es 19 OCT 2026 - 09:48h.

El capitán regresaba tras su aventura en 'Supervivientes All Stars' y quería que todo el mundo supiera lo enamorado que está

Todos los contenidos de 'Supervivientes All Stars' en Mediaset Infinity

Compartir







'Supervivientes All Stars' ha vivido uno de los momentos más emotivos. En su regreso a España, el capitán Rubén Torres ha querido proclamar su amor por su novia, le ha dedicado unas palabras preciosas y se ha arrodillado para pedirle matrimonio. Pero ¿Cómo han vivido los primeros momentos después de esta romántica pedida de mano?

Tras la unificación de los equipos en uno solo, la experiencia de los capitanes, Rubén Torres y Marta Peñate, acabó. Ambos se despidieron de los concursantes y, días después, han regresado a España.

Su entrada en plató estuvo plagada de emoción y la de Torres traía una sorpresa que ni su novia, Laura, podía esperar. "Es que no os quitáis ojo", apreciaba Sandra Barneda observando a Laura y Rubén y pedía que tuvieran esa "conversación pendiene" de la que hablaba el capitán en Honduras.

La declaración de amor de Rubén Torres

"Te lo quiero decir en persona, no quiero que te enfades, no he hecho el puente de las emociones y una de mis palabras podría haber sido amor", empezaba a decirle él. Explicaba que para entender el amor primero tenía que conocer el "desamor" y es que tenía el corazón roto cuando conoció a Laura: "Tú me lo arreglaste, te quiero mucho, en los cuentos de princesas, siempre es él quien va a conquistar, pero tú conquistaste mi castillo y lidiaste mi dragón personal".

Le daba las gracias por acompañarle en todo y le pedía que no sintiera vergüenza por estar en televisión. Le pedía perdón se alguna vez le hizo sentir insegura, le decía que es la mejor "madre, hija y nuera" y continuaba: "Quería saber si también eres la mejor porque porque...", decía y se arrodillaba sacando del bolsillo un anillo.

"Quiero saber si te vas a casar conmigo", el aplauso y la ovación eran generales. Los dos se tapaban la cara, ella le besaba y asentía con la cabeza. La pareja reía y lloraba a la vez: "Mira, estoy temblando", le decía él y le ponía un anillo precioso en el dedo.

"Lo siento por decírtelo en televisión pero quería que lo supiera toda España", le confesaba él y ella le correspondía: "Te amo mucho".

"¡Qué bonito!", decía Sandra Barneda y Torres le contaba algo que nos emocionaba: "Una vez leí que un hombre enamorado sería capaz de hacer cualquier cosa por una mujer y nunca lo llegué a entender, pero es verdad, me ha hecho sentir tanto, me ha curado tanto, estoy tan enamorado de ella que haría cualquier cosa por estar con ella en esta vida y en todas las vidas".

Las primeras horas del compromiso de Rubén Torres y su novia

Las primeras publicaciones de Laura eran de las personas que habían vivido el momento y les felicitaban a través de las redes sociales. Pero además nos enseñaba un vídeo en el que le vemos a él, hablan de su bajada de peso, ella no da crédito con cómo se le notaban los huesos y nos contaban que acababa de comerse una tarta de chocolate.

Pero ella cambiaba radicalmente de tema y gritaba: "¿Pero qué es lo importante? ¡Que nos vamos de boda!"