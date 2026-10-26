telecinco.es 26 OCT 2026 - 10:24h.

'Supervivientes All Stars' inauguraba el 'salón Rosa Pepi' con Rosa Benito al mando con la maquinilla de afeitar

Rapados, afeitados y con looks imposibles: la nueva imagen de los 'Supervivientes All Stars' arrasa

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'Supervivientes All Stars' ha vivido una de sus noches más emblemáticas y es que los concursantes se han enfrentando a la conocida mesa de las tentaciones en la que, para disfrutar de sus platos favoritos o tener un contacto con los suyos, han cambiado radicalmente de look, una nueva imagen que ha arrasado...

Omar Sánchez se rapa el pelo, la barba y...

Rosa Benito nunca había utilizado la maquinilla pero en su particular salón de belleza ha dejado listo a Omar rapándole la mitad de la barba y la mitad contraria del pelo. Pero hay más y es que Omar se tumbaba sobre sus piernas para que le depilara una parte más íntima... Todo ello por un vídeo y los calamares hechos con la receta de su abuela.

Ivana Icardi se tiñe de morena... y no es la primera vez que lo hace

Lo de Ivana ha sido un cambio de look radical aunque para ella supone un "90%". Si embargo, ella misma nos confesaba que tenía mucha hambre y, nada más ver unos choricillos "criollos" se ponía el look cocotero que le ofrecía el programa.

Pero además, aceptaba cortarse el pelo 25 centímetros y teñirse de morena a cambio de completar su parrillada y ver un vídeo que la dejaba entre lágrimas... "Me está dejando calva", se quejaba Ivana viendo a Rosa con las tijeras.

Víctor Janeiro no tenía mucha más suerte que sus compañeros y es que, para disfrutar de unos deliciosos espaguetis y ver un vídeo de sus hijos, el torero tenía que renunciar a sus cejas y vestirse con un magnífico look dorado que arrasaba.

Las reacciones a los nuevos looks de los concursantes de 'Supervivientes All Stars'

Las redes sociales han ardido viendo la nueva imagen de los concursantes. "WTF", escribían Yulen Pereira sobre una imagen de Omar.

El mensaje de los hijos de Víctor Janeiro tras su cambio de look

Beatriz Trapote sufría con el afeitado de cejas de su marido: "Qué mal rato he pasado", decía ella y él se preguntaba después: "¿Han visto cómo me han dejado? Todo merece le pena, por un hijo doy mi vida ¿No voy a dar dos cejas? Me he emocionado muchísimo".

La propia Beatriz publicaba el vídeo de sus hijos en el que le decían: "¡Te queremos, papá! Eres el mejor, eres el ganador!" También Beatriz escribí que Víctor, Oliver y Brenda están "súper orgullosos" de su padre.