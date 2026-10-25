Equipo Outdoor 25 OCT 2026 - 12:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' muestra el resultado final de su nueva cocina

Naomi Asensi hace el ‘house tour’ de su nueva casa: dos habitaciones, desayunador y suelos radiantes

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Tras un año de espera y numerosos altibajos, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' estrenó su nueva casa en Madrid. La ha mostrado por stories en numerosas ocasiones mientras ha ido contando a sus seguidores momentos especialmente emocionantes para ella como la decoración de su despacho inspirado en su faceta gamer . Ahora ha sido el turno de la cocina, que ha podido terminar de amueblarla.

Anteriormente ya supimos que la cocina contaba con todo el mobiliario integrado y que le quedaba por instalar el horno. Tras muchos meses de espera, la influencer ha anunciado entusiasmada por 'stories' que ya ha equipado su cocina con uno. Ahora le ha surgido otro problema, y es que le ha quedado un hueco entre el electrodoméstico y la encimera. "Tengo que llamar para que me hagan algo para tapar ese hueco", ha contado algo indignada.

Por suerte, el horno no es el único avance que ha tenido lugar en su cocina. Emocionada, la creadora de contenido también ha compartido la nueva cafetera con la que la ha equipado que está valorada en 500 euros y además, combina a la perfección su airfryer. "Hacía tiempo que no gritaba abriendo una caja", ha exclamado la influencer.

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Además, la valenciana ha compartido dos láminas decorativas con las que ha adornado su nueva cocina que reflejan parte de su personalidad y sus gustos. Una de ellas representa un plato típico de la gastronomía China, una cultura por la que la influencer siempre ha mostrado especial interés. La otra lámina refleja su amor por el café mostrando una cafetera al lado de una taza, una bebida que forma parte de su día a día.

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Poco a poco, la ganadora de 'GH VIP' y exparticipante de 'La isla de las tentaciones' sigue convirtiendo su vivienda madrileña en un hogar para ella. Entre nuevas incorporaciones y algunos contratiempos propios de cualquier mudanza, la valenciana continúa compartiendo con sus seguidores cada avance que tiene lugar en la casa.