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'La isla de las tentaciones'

Primeras palabras de Nacho tras su hoguera final con Náyades: "Querer a alguien no significa olvidarse de uno mismo"

La hoguera final entre Nacho y Náyades con sorpresa incluida, al completo
La hoguera final de Nacho y Náyades, al completo. Mediaset Infinity
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'La isla de las tentaciones' ha vivido sus hogueras finales con momentos de absoluta tensión y emoción. Náyades y Nacho se veían tras la infidelidad primero de ella con Andrea y luego de Nacho con Paula pero, contra todo pronóstico, tras un primer reproche, ambos se fundían en un abrazo...

Las lágrimas de Náyades en el reencuentro con Nacho en la hoguera: “¿Te puedo dar un abrazo?”
Las lágrimas de Náyades en el reencuentro con Nacho en la hoguera: “¿Te puedo dar un abrazo?”

Al principio, Náyades dejaba caer que no son del todo compatibles sexualmente y continuaban viendo imágenes juntos, discutían y Nacho negaba haber tenido sexo con Paula bajo las sábanas.

Nacho deja claro a Náyades que no se ha acostado con Paula en la villa mientras discuten al ver imágenes
Nacho deja claro a Náyades que no se ha acostado con Paula en la villa mientras discuten al ver imágenes

Náyades le explicaba entonces que necesita "chispa" en su vida y una persona con la que hacer planes. Él no daba crédito a lo que escuchaba y le recordaba que la considera la mujer de su vida, pero ella cree que a lo largo de estos dos años de relación, se ha desenamorado: "A lo mejor el tipo de hombre que me gusta y me atrae, es otro. Estoy siendo sincera, otra persona no lo hubiera sido".

Náyades confiesa a Nacho en el momento en el que se dio cuenta que no sentía lo mismo por él
Náyades confiesa a Nacho en el momento en el que se dio cuenta que no sentía lo mismo por él

Pero además de infidelidades, ha habido palabras. Hubo muchos comentarios de Náyades que rompieron a Nacho...

Nacho descubre las palabras que ha dicho Náyades sobre él: “Me ha roto”
Nacho descubre las palabras que ha dicho Náyades sobre él: “Me ha roto”

Náyades también veía cómo Nacho ha vivido su infidelidad y no podía evitar romperse tras la secuencia.

El dolor de Náyades al descubrir las imágenes de lo mal que lo ha pasado Nacho en ‘La isla de las tentaciones 11’
El dolor de Náyades al descubrir las imágenes de lo mal que lo ha pasado Nacho en ‘La isla de las tentaciones 11’

"Estoy todo el rato salvaguardando tu ser y tu persona", le echaba en cara Náyades a Nacho y es que dejaba caer que estaba hablando de cosas que habían acordado no abordar en público. Sandra Barneda le preguntaba si se refería a problemas económicos como puede tener cualquier otra persona y ella le preguntaba: "¿Vas a permitir ese discurso?"

Nacho reconoce los problemas económicos que ha atravesado mientras Náyades se rompe: “¿Vas a permitir este discurso?”
Nacho reconoce los problemas económicos que ha atravesado mientras Náyades se rompe: “¿Vas a permitir este discurso?”

Tras ver sus imágenes, Nacho y Náyades se sinceraban el uno con el otro y él le confesaba algo que no sospechaba y es que si había caído en la tentación con Paula era para poder perdonar a Náyades.

Nacho reconoce a Náyades por qué ha caído en la tentación con Paula: “Era la única forma de poder perdonarte”
Nacho reconoce a Náyades por qué ha caído en la tentación con Paula: “Era la única forma de poder perdonarte”

Finalmente, llegaba el momento de tomar la decisión final. A pesar de todo, Nacho quería marcharse con Náyades, pero ella tenía claro que no y le tocaba el turno a Andrea...

Andrea descubre la decisión que ha tomado Náyades en la hoguera final con Nacho
Andrea descubre la decisión que ha tomado Náyades en la hoguera final con Nacho

Primeras palabras de Nacho tras su hoguera final

Nacho ha reaccionado a través de las redes sociales tras la emisión de su hoguera final. Tras reflexionar, el participante cree que ha aprendido que querer “no significa olvidarse de uno mismo”, que no siempre tenemos “control de lo que sucede”, que no siempre hay que buscar culpables y que hay que aceptar la cosas “como vienen”.

Eso sí, dejaba claro que siempre ha sido “fiel” a sí mismo aunque regresaba a España siendo una persona diferente. 

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