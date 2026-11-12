telecinco.es 12 NOV 2026 - 10:06h.

Náyades confesaba a Nacho que a lo largo de estos dos años de relación se ha desenamorado

Tras la decisión de Náyades, Andrea llegaba a la hoguera final con una actitud sorprendente

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'La isla de las tentaciones' ha vivido sus hogueras finales con momentos de absoluta tensión y emoción. Náyades y Nacho se veían tras la infidelidad primero de ella con Andrea y luego de Nacho con Paula pero, contra todo pronóstico, tras un primer reproche, ambos se fundían en un abrazo...

Al principio, Náyades dejaba caer que no son del todo compatibles sexualmente y continuaban viendo imágenes juntos, discutían y Nacho negaba haber tenido sexo con Paula bajo las sábanas.

Náyades le explicaba entonces que necesita "chispa" en su vida y una persona con la que hacer planes. Él no daba crédito a lo que escuchaba y le recordaba que la considera la mujer de su vida, pero ella cree que a lo largo de estos dos años de relación, se ha desenamorado: "A lo mejor el tipo de hombre que me gusta y me atrae, es otro. Estoy siendo sincera, otra persona no lo hubiera sido".

Pero además de infidelidades, ha habido palabras. Hubo muchos comentarios de Náyades que rompieron a Nacho...

Náyades también veía cómo Nacho ha vivido su infidelidad y no podía evitar romperse tras la secuencia.

"Estoy todo el rato salvaguardando tu ser y tu persona", le echaba en cara Náyades a Nacho y es que dejaba caer que estaba hablando de cosas que habían acordado no abordar en público. Sandra Barneda le preguntaba si se refería a problemas económicos como puede tener cualquier otra persona y ella le preguntaba: "¿Vas a permitir ese discurso?"

Tras ver sus imágenes, Nacho y Náyades se sinceraban el uno con el otro y él le confesaba algo que no sospechaba y es que si había caído en la tentación con Paula era para poder perdonar a Náyades.

Finalmente, llegaba el momento de tomar la decisión final. A pesar de todo, Nacho quería marcharse con Náyades, pero ella tenía claro que no y le tocaba el turno a Andrea...

Primeras palabras de Nacho tras su hoguera final

Nacho ha reaccionado a través de las redes sociales tras la emisión de su hoguera final. Tras reflexionar, el participante cree que ha aprendido que querer “no significa olvidarse de uno mismo”, que no siempre tenemos “control de lo que sucede”, que no siempre hay que buscar culpables y que hay que aceptar la cosas “como vienen”.

Eso sí, dejaba claro que siempre ha sido “fiel” a sí mismo aunque regresaba a España siendo una persona diferente.