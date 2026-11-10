Carlos Otero 10 NOV 2026 - 09:00h.

La vida de Omar Sánchez cambió en 2018 cuando conoció a Anabel Pantoja pero antes acumuló experiencias destacables

Rinoplastia, injertos capilares y marcación mandibular: todos los retoques estéticos de Omar Sánchez

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El paso de Omar Sánchez por ‘Supervivientes: All Stars’ ha permitido al canario quitarse el eterno sambenito de exmarido de Anabel Pantoja. El instructor de paddle surf se ha colado en la recta final del concurso y se ha ganado el favor de los espectadores por méritos propios sin tener que recurrir al comodín de Cantora. Hubo un tiempo en el que Omar era un joven anónimo canario y aprovechamos la ocasión para reconstruir cómo era su vida antes de su salto a la fama.

La vida de Omar cambió para siempre la noche del año 2018 en la que coincidió con Anabel Pantoja en una discoteca y, tras enviarle un mensaje privado a su perfil oficial, empezó una relación con ella. Lo que vino después ya nos lo sabemos: boda, divorcio mediático y realities, pero hoy abundamos en la vida de él antes de Anabel.

Una infancia muy complicada

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La niñez de Omar Sánchez no resultó sencilla. El canario creció marcado por el divorcio de sus padres. “La verdad es que no he tenido una infancia buena”, reconocía en un formato en el que participó en Mediaset Infinity en el que se sometía a una terapia psicoanalítica. “He sufrido un montón”, continuaba con dolor.

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Los progenitores de Omar se separaron cuando él era un preadolescente de doce años y también reconoció que su madre no le dio todo el cariño que necesitaba. Fue su abuela Mica quien se encargó de su crianza. "Mi madre es mi madre, pero mi abuela ha hecho mucho por nosotros, tanto por mi hermano como por mí", reconocía emocionado. En su entrevista, Omar contó que en aquellos años también tuvo que afrontar una pérdida: la de su abuelo, que murió de forma repentina y era "un padre" para él. "Fue un cúmulo de muchas cosas", valoraba.

Una pelea le desfiguró el rostro a los 19 años

La compleja infancia y adolescencia de Omar desembocó en una juventud no menos complicada. En el año 2011, cuando era un chaval de 19 años, el canario se vio implicado en una pelea que le desfiguró el rostro por completo. La bronca fue tan sonada que hasta la televisión canaria informó de lo sucedido.

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Según informaron, en la madrugada de un sábado a un domingo del mes de enero de aquel año, el windsurfista disfrutaba de una noche de diversión con su novia. Omar se dio cuenta de que un chico estaba atosigando a su chica e intentó mediar. El sujeto le tiró escaleras abajo sin mediar palabra y luego varios amigos la emprendieron a golpes contra él, propinándole una brutal paliza con patadas en la cabeza. El resultado fueron múltiples contusiones, el tímpano perforado y la nariz rota.

Logros deportivos y escuela deportiva

Pero no solo de momentos complicados se forja la biografía de Omar Sánchez. Desde joven, Omar disfrutaba dominando las olas con su tabla de windsurf, ganándose el apodo cariñoso de ‘El Negro’ entre sus amigos. A nivel internacional, Omar Sánchez logró un quinto y un séptimo puesto en la clasificación general de competiciones mundiales de windsurf.

Su amor por los deportes acuáticos le ha permitido poner en marcha su propia escuela de surf y paddle: ofrece aprendizaje, deporte, buen ambiente y experiencias en el agua para todos los niveles. “No se trata solo de subirte a una tabla. Se trata de entender el mar, ganar confianza, mejorar poco a poco y disfrutar de una experiencia que quieras repetir”, dice el canario en su web oficial.