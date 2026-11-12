La borrasca Charles mantiene en aviso por lluvias, viento y olas a casi todo el este peninsular

La borrasca Charles deja incidentes en todo el país, clases suspendidas y más de un centenar de vuelos cancelados

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La borrasca de gran impacto Charles mantendrá este jueves en aviso a 14 comunidades autónomas (CCAA) y a Ceuta por lluvias, viento y olas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Seis de esas comunidades y la ciudad autónoma tendrán avisos de nivel naranja.

En concreto, habrá avisos naranjas por olas en Almería, Mallorca y Menorca. El resto de avisos por olas afectará a Granada; Ibiza y Formentera; Barcelona, Girona y Tarragona; la costa del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y la costa del Campo de Cartagena y Mazarrón; y Alicante, Castellón y Valencia. Además, se activarán avisos naranjas por viento en Almería; Teruel; Albacete, Ciudad Real y Toledo; el noroeste de Murcia; Castellón y Valencia; y Ceuta.

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Avisos en casi toda la Península

El resto de avisos por viento afectará a Granada y Jaén; Huesca y Zaragoza; Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera; Cuenca y Guadalajara; Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona; Altiplano de Murcia, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y Campo de Cartagena y Mazarrón; y Castellón, Valencia y Alicante.

El resto de avisos por lluvia se localizará en el litoral oriental asturiano; el litoral cántabro; Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona; A Coruña, Ourense y Pontevedra; el Pirineo navarro; y Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro y Tenerife. También habrá aviso amarillo por lluvia en Asturias, Cantabria, Barcelona, Girona, La Coruña, Orense y Pontevedra.

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AEMET ha señalado que la borrasca Charles atravesará el interior peninsular hacia el noreste durante la madrugada y que la borrasca Bruna, ya debilitada, se acercará a las costas gallegas. En este contexto, prevé cielos muy nubosos o cubiertos en prácticamente toda España, aunque tenderán a abrirse claros o a despejarse los cielos en los archipiélagos y en regiones del este y sureste peninsular.

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Durante la jornada de este jueves, las precipitaciones más abundantes se darán en el oeste de Galicia, el Cantábrico, los Pirineos, Cataluña y, con menor probabilidad, en las sierras del centro peninsular, los sistemas Béticos o Grazalema. En los Pirineos, las precipitaciones serán en forma de nieve a partir de los 2.500 metros.

En el interior de la Península se prevén lluvias dispersas. Según el pronóstico, las precipitaciones no se esperan o serán poco probables en Baleares, la Comunidad Valenciana y Murcia. Mientras tanto, en Canarias, el frente asociado a Charles dejará los cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones fuertes durante la primera mitad del día.

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Asimismo, AEMET ha apuntado a la posibilidad de que se registren brumas y nieblas matinales en las zonas de montaña del interior, más densas y persistentes en las áreas más altas.

¿Qué ocurrirá con las temperaturas?

Las temperaturas máximas descenderán en el extremo norte y Canarias, ascenderán en la meseta norte, los valles del Ebro y del Guadalquivir y algunos puntos del Mediterráneo y variarán poco en el resto. Por su parte, las mínimas bajarán en todo el territorio, salvo en el Mediterráneo, donde no se esperan cambios. Además, las heladas débiles seguirán afectando a los Pirineos.

En cuanto al viento, predominará el suroeste, moderado en el interior y el este de la Península y fuerte en Baleares. Se prevén rachas muy fuertes en el interior durante las primeras horas y durante el resto del día en el este y en Baleares.

El poniente será fuerte, con rachas muy fuertes, en el litoral de Alborán. En Canarias, el viento será del nordeste, flojo.