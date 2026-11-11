El youtuber ha calificado de "jugarreta" la decisión del partido y asegura que querían tener "los derechos en exclusiva" de la emisión

Santiago Abascal cancela la entrevista con Jordi Wild y suspende todas las que no se vayan a emitir de forma íntegra

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El youtuber Jordi Wild se ha pronunciado tras haber cancelado Santiago Abascal la entrevista que tenía programada con el creador de contenido, quien califica la decisión de “jugarreta”. La grabación de la entrevista estaba pactada para este miércoles, pero en el último momento, la formación de Abascal ha anunciado su “suspensión”.

El partido ha alegado que quería tener los derechos de emisión tras lo sucedido en ‘La Revuelta’ con David Broncano. En un vídeo de 14 minutos, el youtuber ha expresado su opinión al respecto y señala que lo han hecho porque acudir a su podcast tras el éxito en TVE podría desfavorecerle. “Venir aquí era un riesgo”.

"Estoy profundamente decepcionado con Vox y con Santiago Abascal", ha aseverado el youtuber, que sí ha podido entrevistar a Pedro Sánchez, Ada Colau y que entrevistará mañana a Alberto Núñez Feijóo. "Era del que menos me esperaba que algo así pudiera suceder", ha indicado.

Wild ha destacado que se comprometía, mediante la firma de un contrato sencillo con las formaciones, a “no tocar ni un solo píxel y la publicación íntegra” de las entrevistas que realizara a los candidatos.

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El motivo que ha esgrimido Vox para suspender su encuentro con el creador catalán era que RTVE no había publicado el total de la larga conversación de Broncano con Abascal y que ningún miembro de Vox había participado en el recorte y la edición de la versión emitida.

Además, según Jordi Wild, fue precisamente Vox el más reticente a la hora de firmar las condiciones de ese acuerdo porque, según asegura, decían que que ellos no firman contratos. Sin embargo, finalmente acabaron aceptando los términos.

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"Es una falta de respeto a mi profesionalidad"

Vox quiso firmar este martes un nuevo contrato en el que Wild se comprometía a no tocar nada. Algo a lo que el catalán accedió ya que era lo que él mismo había ofrecido. Sin embargo, el nuevo contrato tampoco convenció a la formación de Abascal. Vox propuso ser ellos mismos los que grabaran la entrevista y que si no, no acudirían.

Aunque el creador de contenido aclara que “la educación y el trato” han sido buenos, Jorgi Wild señala que los actos son los actos. Le pedían no solo ser los que grabaran la entrevista, sino también “los derechos en exclusiva”, algo que considera, tal y como ha indicado visiblemente enfadado, una “falta de respeto a mi profesionalidad”. “Si habéis tenido un problema con Broncano, él no tiene nada que ver conmigo”, indica en su vídeo.