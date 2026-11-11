El sindicato ha publicado un vídeo donde aparecen los dos actores charlando y caminando junto al resto de manifestantes

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La actriz Ester Expósito se ha sumado este miércoles a la manifestación que los sindicatos CCOO y UGT han convocado en San Sebastián en el marco de la huelga general para reivindicar el derecho a la vivienda y salarios dignos.

Expósito, que se encuentra en Guipúzcoa rodando 'La Regenta', ha asistido a la manifestación junto al actor Carlos González ('La bola negra'), que también participa en la película, una nueva adaptación del clásico de la literatura española de Leopoldo Alas, 'Clarín', dirigida por Mar Coll.

La marcha de los sindicatos CCOO y UGT también en la capital guipuzcoana ha partido a las doce del mediodía desde Alderdi Eder tras una pancarta con el lema en euskera y castellano '11N huelga general. Salarios. Vivienda. Precios'.

Por otro lado, la manifestación de los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde, Hiru, Sindicato Socialista de Vivienda y Red de Sindicatos de Vivienda de Euskal Herria, que ha partido pasadas las 12.30 horas desde la plaza Pío XII y que ha sido secundada por miles de personas con el lema 'Etxebizitza eskubidea bermatzeko espekulazioari ez! Contra el empobrecimiento subida de los salarios', ha contado también con representantes políticos de EH Bildu, entre otras formaciones, y también representantes de la cultura como el actor Jon Olivares o el productor Ander Sagardoy.

Las visitas de los dos actores por la capital

El sindicato de Comisiones Obreras ha publicado varios vídeos de las manifestaciones que se han ido dando en todo el territorio vasco y en uno de los vídeos, concretamente en la marcha de San Sebastián, aparece Ester Expósito agarrada del brazo del actor Carlos González, riendo y caminando junto al resto de personas para apoyar la causa.

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Además, según ha confirmado el ‘Diario Vasco’, los dos actores ya se dejaron ver en la capital guipuzcoana hace unos días caminando en la playa de La Concha, ambos en albornoz. De la misma manera y tal y como confirman las fotografías que estarían circulando en redes sociales, su novio, el futbolista Mbappé la habría ido a visitar tras la ceremonia del Balón de Oro.