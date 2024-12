Informativos Telecinco | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (01/12/2024)

"Llegados a este punto ya no le merece la pena dimitir. No, no. Y por eso yo le digo: aguanta Pedro, no dimitas porque no te mereces irte con un mínimo de honor. Aguanta Pedro, porque te vamos a echar los españoles libre y democráticamente", ha espetado al presidente del Gobierno, coincidiendo con su reelección como líder de los socialistas en el cónclave de Sevilla.