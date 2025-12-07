La mujer, que había llegado al municipio hace unos meses, múltiples heridas de arma blanca en el pecho y la espalda

El hombre acusado de matar a su pareja en Sevilla tenía antecedentes por violencia machista con su anterior relación

SevillaEl alcalde de El Viso del Alcor, Gabriel Santos Bonilla, ha expresado este domingo en declaraciones su "frontal rechazo" y el "dolor" del municipio tras el hallazgo este sábado del cadáver de una mujer de 30 años en una vivienda de la localidad, en un caso que se encuentra bajo investigación como posible crimen machista.

Tras guardar un minuto de silencio frente al Ayuntamiento a las 12,00 horas de la presente jornada, el alcalde ha informado de que el municipio ha decretado tres días de luto oficial. Además, se ha decidido suspender el tradicional concurso de Hogueritas previsto para este domingo, como muestra de respeto por los hechos.

Cómo fue el crimen

Los hechos ocurrieron este sábado, cuando los servicios de emergencias encontraron el cuerpo sin vida de Jennifer, una mujer colombiana de 30 años que había llegado al municipio hace apenas unos meses con su hija de 11 años.

En un primer momento, los primeros avisos llegaron por un incendio declarado dentro de la casa, lo que llevó hasta allí a Policía Local y Bomberos. En el interior, los servicios de emergencia encontraron a Jennifer con múltiples heridas de arma blanca en el pecho y la espalda. Aunque no residía en esa vivienda, sí pasaba tiempo allí por su relación con el presunto agresor. La menor no estaba presente cuando ocurrió todo, según recoge El Diario de Sevilla.

Según testigos, el sospechoso salió al exterior con el torso desnudo y un cuchillo en la mano, aunque no llegó a enfrentarse a los agentes. Su comportamiento, descrito como errático, continuó incluso cuando era atendido en la ambulancia por posibles quemaduras.

Ayuda contra la violencia machista

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

También la línea 900 100 114, especializada en atención de todo tipo de violencia de género, recoge llamadas 24 horas, los 365 días del año, es gratuita e irrastreable en la factura telefónica.