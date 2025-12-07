La artista y el jugador de los Kansas City Chiefs hicieron público su compromiso el pasado agosto

Revelan el lugar donde Taylor Swift se casará con Travis Kelce y los "millones de dólares" que se va a gastar en flores

Compartir







La boda más esperada de la cultura pop por fin tiene un día marcado en el calendario. Después de meses de especulaciones, fuentes cercanas a Taylor Swift y Travis Kelce han confirmado que la pareja pasará por el altar el 13 de junio de 2026 en Watch Hill, Rhode Island, un paisaje que la cantante conoce bien y donde posee una de sus residencias más emblemáticas.

La elección del día no es en para nada casual. El 13 es un número clave en la vida y la carrera de Swift: nació un 13, lo considera su amuleto y lo ha incorporado en múltiples decisiones personales y profesionales. Ahora, también será la cifra que acompañe uno de los momentos más importantes de su vida.

PUEDE INTERESARTE La tostada de las estrellas: la receta con pan de masa madre de Taylor Swift

Desde que la artista y el jugador de los Kansas City Chiefs hicieron público su compromiso el pasado agosto, los fans no han dejado de rastrear pistas y hasta supersticiones en busca de información. La mayoría de apuestas situaban el enlace en junio, una vez terminada la temporada deportiva de Kelce, pero no ha sido hasta ahora cuando la fecha ha quedado prácticamente sellada.

La supuesta oferta que cambió la fecha de otra boda

La confirmación ha llegado acompañada de una polémica inesperada. Según ha publicado Page Six, Swift habría desembolsado una suma “difícil de rechazar” para conseguir que Ocean House, un exclusivo hotel de Watch Hill, le reservara el codiciado 13 de junio. Otra pareja tenía prevista su boda ese mismo día y la cantante habría compensado a la pareja para que cediera la fecha.

Ocean House llevaba tiempo en el radar de la pareja, sobre todo después de que ampliaran considerablemente la lista de invitados y descartaran celebrar la ceremonia en la mansión de Swift en Watch Hill, como habían apuntado otros medios.