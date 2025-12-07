La cifra de positivos asciende a 13, todos ellos dentro del primer radio de contención

Cataluña redobla los esfuerzos contra la peste porcina: la Generalitat encarga una auditoría de todos los centros que trabajan con el virus en el área del brote

LleidaEl conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Oscar Ordeig, ha afirmado que se han cumplido los "principales objetivos" para la contención de la peste porcina africana (PPA) y ha confirmado que no hay positivos fuera del radio de 6 kilómetros en torno a Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Así lo ha dicho en rueda de prensa desde la sede del Departament en Lleida este domingo, en la que ha confirmado que la cifra de positivos es de 13, todos ellos dentro del primer radio.

Además, ha informado de que se han analizado más de un centenar de animales y, según él, la gran mayoría de ellos ha dado negativo: "Vamos bien y las informaciones son estas", ha expresado.

También ha explicado que se está produciendo la "reapertura paulatina" de los mercados y espera que en los próximos días se puedan conocer noticias positivas a este respecto.

Trabajo en el segundo radio

Ordeig ha informado de que el dispositivo de trabajo coordinado y liderado por Agents Rurals y la Direcció General de Boscos está trabajando "prioritariamente" en el segundo radio de contención, entre los 6 y los 20 kilómetros del punto de origen, utilizando unidades caninas, drones, trampas, vallas y repelentes para capturar jabalíes.

Asimismo, ha recordado que "el país se juega mucho" y ha pedido a la población que cumpla con las restricciones, ante lo que se han reforzado los puntos de control con más efectivos.

En este sentido, ha querido agradecer las "más de 1.400 llamadas" recibidas por el 112 relacionadas con la PPA.

Auditoría al IRTA

Sobre la auditoria al Institut d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), anunciada este sábado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dicho que este lunes se anunciarán los integrantes del equipo encargado de realizar esta auditoría: "No descartamos nada pero, a la vez, por favor, también prudencia, no confirmamos nada", ha matizado.

"Todo el mundo está ahora investigando también si puede haber habido o no algún fallo en bioseguridad, pero también, por favor, no descartamos, en base a que tengamos más información, cualquier otra hipótesis", ha expuesto.

Así, ha pedido no hacer juicios sin la información suficiente y defender las instituciones, los centros de investigación y a los investigadores, textualmente.

Sobre los centros que estarán afectados por esta auditoría ha dicho que en los próximos días se conocerá qué centros son y con qué procedimientos se llevará a cabo.

Exportaciones

Ha agradecido el trabajo del sector porcino y ha asegurado que el Govern hará todo lo que esté en su mano para que las granjas "puedan salir adelante, los ganaderos puedan tirar adelante y el conjunto del sector alimentario y porcino pueda tirar adelante".

También ha pedido reforzar el frente común, en sus palabras, y ha pedido altura de miras para afrontar la situación: "Vendrán también momentos para evaluar qué cosas se podrían haber hecho mejor", ha zanjado.

Sobre las exportaciones ha dicho que Corea del Sur ha abierto la exportación con una regionalización de 20 kilómetros, mientras que el Reino Unido y China la han abierto con regionalización provincial y, además, se "está renegociando" con países como Filipinas o Japón.

Por otra parte, ha afirmado que Illa tiene agendadas para esta semana reuniones con el sector para buscar "fórmulas de colaboración" y ha defendido que el presidente está interviniendo al más alto nivel, textualmente.

Granjas

En referencia a las granjas situadas en el radio de 20 kilómetros del brote ha explicado que este martes se analizarán las 15 granjas que se sumaron al radio por recomendación de la UE y ha remarcado que "no se harán vaciados sanitarios".

Ha dicho que hay 61.500 animales en las 55 granjas del radio y que 35.600 de ellos son de cebo, por lo que son estos los que "de una manera habitual y progresiva" podrán ir al matadero para el consumo humano.