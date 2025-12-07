Tres personas han muerto tras sufrir un golpe de mar en el sur de Tenerife

La fuente ha indicado que los fallecidos podrían ser cuatro, aunque está pendiente de confirmación el número total

TenerifeAl menos tres personas han fallecido esta tarde víctimas de un golpe de mar en una piscina natural en la zona de Los Gigantes, en la costa sur de Tenerife, han informado fuentes del Centro Coordinador de Emergencias 112.

Desde el medio de comunicación 'Canarias7' se ha indicado que los fallecidos podrían ser cuatro, aunque está pendiente de confirmación el número total. Además, la Radio Televisión Canaria (RTVC) ha informado que una cuarta persona permanece desaparecida. Por su parte, el director del 112 Canarias, Moisés Sánchez, "señaló que un amplio dispositivo trabaja en los alrededores de la costa para localizarla, aunque las labores se ven dificultadas por la baja luminosidad", recogen desde 'Canarias 7'.

Un hombre de 35 años y un mujer de 55 años, entre las víctimas mortales

Los fallecidos son un hombre de 35 años, una mujer de 55 años y un hombre cuya edad no ha sido confirmada. Otra mujer fue recuperada de parada cardiorrespiratoria y trasladada en helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Nuestra Señora de La Candelaria.

Además, una mujer de 39 años sufrió un traumatismo moderado y fue trasladada en ambulancia del SUC al hospital Hospiten Sur y otra fue atendida en el lugar.

Salvamento Marítimo mantiene una embarcación en la zona por si hubiera más víctimas en el mar, aunque no se ha reportado ninguna persona desaparecida.

Varias personas que habían sido arrastradas por el oleaje salieron por sus medios

El suceso se ha producido en la piscina natural de Acantilado de Los Gigantes, en el municipio de Santiago del Teide, poco antes de las 16.07 horas de este domingo. A esa hora se recibió un aviso en el Centro Coordinador de Emergencias de que varias personas habían caído al agua arrastradas por un golpe de mar.

El primer medio en llegar a la zona fue el helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo, que rescató a una persona ilesa y a un varón fallecido. Por medios acuáticos fueron rescatadas otras tres personas: dos mujeres, una de ellas fallecida, y un varón también fallecido.

Varias personas que habían sido arrastradas por el oleaje salieron por sus medios.

En el despliegue ha participado el Consorcio de Bomberos de Tenerife, Salvamento Marítimo, con una embarcación Salvamar y el Helimer, un helicóptero medicalizado, y cinco ambulancias del Servicio de Urgencias canario, un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias y un médico de urgencias de Atención primaria y La Policía Local.

Asimismo, han intervenido servicios de salvamento de playas con motos acuáticas.