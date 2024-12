Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (27/12/24)

Arranca la segunda la fase de la operación salida de Navidad con mucha actividad ya en estaciones de tren y aeropuertos. Por delante, un largo puente con planes muy variados para pasar la última noche del año. Y si no se van a mover del país, sepan que la Aemet anuncia una semana mucho más fría y lluviosa de lo más normal, sobre todo en el norte.