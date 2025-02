Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (28/02/25)

El jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, ha sostenido que "había indicios suficientes de que la situación era muy grave" la mañana del día 29 de octubre, no solo por la predicción meteorológica, sino por lo que estaba sucediendo durante esa mañana. Así lo ha asegurado en una entrevista con EFE, en la que ha manifestado que "no se valoró lo suficiente la mañana del día 29 la gravedad de la situación" porque "no se tomó ninguna medida para estar preparados para lo que podría venir por la tarde", de tal forma que la hora a la que se convocó la reunión del Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi) para gestionar la emergencia -a las 17:00 horas- "ya era demasiado tarde".