Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (12/03/25)

Cada día, María acude al cementerio de Valencia a visitar el nicho donde está enterrada su hija Janine. "Me vengo de las nueve y media hasta las dos y media para estar con ella", explica la mujer. Se sienta a hablar con ella y le trae chucherías, algún refresco o un café "como a ella le gustaba". "Nadie sabe lo que vivo cada día sabiendo que no está mi hija ni su bebé, que esperaba con tanta ilusión". La tarde del 29 de octubre se subió a su coche para volver a casa, pero el agua la sorprendió. "Me llamó a las 18:53 y me dijo que se estaba ahogando. Yo le dije que se calmara y que llamara al 112. Yo también llamé, pero no me lo cogieron nunca", asegura.