Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (08/04/25)

Donald Trump no se inmuta ante el derrumbe de las bolsas. Trata de transmitir que todo está bajo control. Una especie de plan maestro que prácticamente nadie más ve. Grandes bancos e inversores le han pedido ya que se detenga y empiezan a aparecer grietas entre los magnates estadounidenses que temen una recesión. Trump ya ha dejado claro que no solo no da marcha atrás sino que pisa el acelerador.