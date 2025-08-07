Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (07-08-2025)

Los incendios siguen arrasando Galicia, con Salceda de Caselas, en Pontevedra, en nivel 2

Donald Trump planea reunirse con Putin la próxima semana y después con Zelenski en un encuentro trilateral

Compartir







Los incendios siguen arrasando Galicia, con Salceda de Caselas, en Pontevedra, en nivel 2

Los bomberos continúan trabajando sin descanso en Galicia ante los incendios que siguen extendiéndose por la comunidad autónoma en plena ola de calor.

Donald Trump planea reunirse con Putin la próxima semana y después con Zelenski en un encuentro trilateral

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado tras hablar por teléfono con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que Rusia está ahora más "dispuesta" a pactar un alto el fuego en la ofensiva que libra desde febrero de 2022 en territorio ucraniano, una muestra de que "la presión está funcionando".