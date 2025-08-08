'El verano de las tentaciones': Temporada 3 Programa 6, completo en vídeo

telecinco.es 08 AGO 2025 - 10:45h.

Disfruta del sexto programa de la tercera temporada, completo a la carta

Rosario Matew y Gal·la decidieron abandonar 'La isla de las tentaciones' con un nuevo amor, pero una de ellas fue rechazada

Tras una complicada hoguera para los chicos, Álvaro vive un momento de tensión con la visita de una persona muy especial. Además, la aventura de esta cuarta edición de 'La isla de las tentaciones' llega a su fin con las hogueras finales de cada pareja. ¿Se marcharán juntos, solos o con un nuevo amor?