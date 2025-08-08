Logo de telecincotelecinco
Logo de La isla de las tentacionesLa isla de las tentaciones

'El verano de las tentaciones': Temporada 3 Programa 6, completo en vídeo

telecinco.es
Compartir

Tras una complicada hoguera para los chicos, Álvaro vive un momento de tensión con la visita de una persona muy especial. Además, la aventura de esta cuarta edición de 'La isla de las tentaciones' llega a su fin con las hogueras finales de cada pareja. ¿Se marcharán juntos, solos o con un nuevo amor?

Temas