Informativos Telecinco | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (09-08-2025)

Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán el 15 de agosto

La Mezquita de Córdoba reabre sus puertas a los visitantes

El próximo viernes 15 de agosto Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán con el objetivo de poner fin a la guerra en Ucrania. Trump adelanta que no será fácil, que se tendrá que hablar de intercambio de territorios, pero un intercambio implica una reciprocidad que Moscú no parece dispuesto a aplicar. Y Volodimir Zelenski, el último en hablar, ya ha dicho que Ucrania no cederá tierra a los invasores.

Anoche los bomberos salvaron una joya de nuestro patrimonio. Cuando el techo de la Mezquita de Córdoba comenzó a arder se temió por la integridad de un templo admirado en todo el mundo, cobijo de varias religiones y reflejo de nuestra riqueza cultural. Fue construido sobre una iglesia visigoda, enriquecido y expandido durante la época musulmana, y transformado en catedral tras la Reconquista. Los daños no han ido a más, porque se actuó rápido, y los turistas han vuelto a pasear hoy entre sus muros.