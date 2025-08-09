La Policía Científica investiga el origen del incendio, que se originó en una capilla donde están almacenados útiles de limpieza

La Mezquita de Córdoba reabre sus puertas tras quedar extinguido el incendio que provocó el colapso de sus capillas

CórdobaLa Policía Científica investiga el origen del incendio declarado en la Mezquita-Catedral de Córdoba, que ha podido reabrir el sábado tras quedar extinguido el fuego. El balance de daños es una capilla colapsada, en la que se ha derrumbado el techo, y otras dos afectadas.

La capilla colapsada es la denominada de la Anunciación, aunque el incendio se originó en la número 37, que es donde están almacenados útiles de limpieza, como las barredoras eléctricas, ha detallado a los periodistas el deán de la Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, en la que ha estado acompañado por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el obispo emérito del templo, Demetrio Fernández.

El daño provocado por el incendio es "muy pequeño", ha detallado el deán, que ha acotado la superficie afectada a unos 25 metros cuadrados, recordando que se trata de un monumento con "una superficie de 23.000 metros cuadrados".

El deán detalla los daños

Ha precisado en este sentido para rebajar el nivel de afectación sobre el monumento que estancias de la Mezquita, como la capilla del Espíritu Santo, a la que ha calificado como "la más importante" y la de San Nicolás, "no se han afectado de momento", de manera que ha acotado el daño a "la bóveda, que es de gótica".

Ha precisado en su delimitación de los daños sufridos en la capilla de la Mezquita que ha sido sobre unas bóvedas de madera que "han sido restauradas recientemente" y "no es de lo más antiguo", mientras que ha elogiado la intervención de técnicos, profesionales del Cabildo Catedral y los servicios de bomberos para que el siniestro "haya quedado reducido a esa zona".

Ha proseguido minimizando los efectos al indicar que las piezas afectadas serán "obras escultóricas, pictóricas o retablísticas", aunque de igual forma ha sostenido que "es muy localizado, realmente es muy poquito", para apuntar entonces "la caída de alguna imagen que se ha desprendido del retablo", como pudiera ser el caso del "cuadro de la Virgen con el Arcángel del Ático del retablo de la Encarnación, de la O, de la expectación, de la anunciación".

"El humo es muy aparatoso", ha señalado Nieva sobre las previsibles incidencias y de igual forma ha advertido que "la extinción por agua también ha producido ese otro daño".

Ha desechado hablar de una cifra del coste de la recuperación de la zona por cuanto ha esgrimido que aún queda pendiente "valorar daños" por parte de los arquitectos conservadores.

La visita a la Mezquita es segura

Sobre la reapertura del templo ha sostenido que "lo más importante eran las personas, siempre la seguridad de las personas", facilitada la ausencia de víctimas por el hecho de que había concluido la visita turística diaria y aún "no había comenzado la visita nocturna".

Con esa premisa de la seguridad para los visitantes de La Mezquita ha apelado a que "queremos que siga abierto" por cuanto ha blandido el argumento de que "los técnicos, en esa primera inspección dijeron que comprobaron que el daño está muy localizado y por lo tanto no hay peligro en ninguna otra parte".

"Se puede visitar con total seguridad el resto del edificio", ha dicho el deán de la Catedral, quien ha subrayado "la importancia que tiene este edificio para la ciudad".