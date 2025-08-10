Informativos Telecinco | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (10-08-2025)

Calor sofocante durante la noche en el archipiélago canario

Decenas de marroquíes tratan de llegar a nado a Ceuta

Calor sofocante durante la noche en el archipiélago canario

El problema en Canarias no es que se hayan superado los 40 ºC, sino que durante la noche en muchos puntos no han bajado de los 30. La situación se agrava por la calima, que atrapa el calor, y por una masa de aire seco procedente de África. Una combinación de factores que convierten el archipiélago en lo más parecido a un horno.

Madrugada intensa en la frontera de Ceuta. Ha sido una de las noches de mayor presión migratoria de los últimos años en un agosto que está siendo ya de por sí complicado. Decenas de marroquíes, muchos de ellos menores, han intentado llegar a nado a la ciudad autónoma. Tanto la Guardia Civil como las unidades desplegadas por Marruecos no han parado ni un momento. Una vez más, se pone en evidencia la difícil situación en la frontera sur, porque los que buscan llegar a España no dudan en utilizar la vía más peligrosa, la vía marítima.