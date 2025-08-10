Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, en nivel rojo. La Aldea de San Nicolás, récord este sábado con 43,6 grados

El calor extremo hace más vulnerables a las personas mayores: "Este hecho no siempre presenta sintomatología"

Compartir







La sensación del octavo día de la ola de calor sigue siendo sofocante, con temperaturas máximas que en algunos puntos, sobre todo del sur peninsular y del archipiélago canario, pueden sobrepasar los 40 grados. Esto ha hecho que 15 comunidades aparezcan con avisos en el mapa de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El mayor riesgo está señalado en Canarias, donde zonas de cuatro islas -Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura- están en rojo por altas temperaturas (el nivel máximo). Se prevé que los termómetros alcancen alrededor de los 40 grados, con mínimas superiores a los 28-30.

PUEDE INTERESARTE Un joven de 25 años, hospitalizado en estado grave tras sufrir un golpe de calor en el metro de Madrid

Por otra parte, La Palma, La Gomera y El Hierro están en aviso naranja, que aunque de menor intensidad supone un riesgo importante por temperaturas máximas; en puntos de estas islas se alcanzarán los 38-39 grados.

El calor también será protagonista en general en toda la península. Este domingo se mantienen en naranja, y hasta las 21:00 horas, zonas de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Las máximas rondarán los 41 grados en la campiña cordobesa y sevillana, en Morena y Condado (Jaén), en el Valle del Guadalquivir (Jaén), el norte de Cáceres, Tajo y Alagón (Cáceres), La Siberia extremeña y Miño de Ourense. En Vegas del Guadiana, Badajoz, los termómetros podrían llegar a los 42 grados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En el norte, aunque menos, también se notará mucho calor. Por ejemplo, en Liébana, Cantabria, la temperatura máxima podría estar en 37 grados, mientras que en la Llanada y Rioja alavesa, que a primera hora aparecía en amarillo y ahora está en naranja, los termómetros pueden marcar los 39 grados.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En aviso amarillo aparecen las otras dos provincias del País Vasco, Guipúzcoa y Vizcaya (34-36 grados); Asturias (máximas de 36 grados en la suroccidental asturiana y 35 en la cordillera y Picos de Europa) y las Islas Baleares. En dicho archipiélago solo está en amarillo el interior de Mallorca, donde se prevé que los termómetros lleguen a los 36 grados.

Récord de calor en un municipio de Las Palmas

Este sábado se cumplió una semana de la segunda ola de calor del verano. El récord de máximas temperaturas de la jornada se lo llevó La Aldea de San Nicolás, Tasarte (Las Palmas), donde la estación meteorológica marcó 43,6 grados a las seis de la tarde.

Montoro, en Córdoba, ocupó la segunda posición, con 42,5 grados a las 18:20 horas, seguida de Candeleda, en Ávila, con máximas de 42,3 grados a las 17:20 horas, y de Bailén, Jaén, con 42,2 grados a las 18:00 horas.

Las estaciones de Oropesa (Toledo), Andújar y Villanueva del Arzobispo (ambas en Jaén), Almadén (Ciudad Real) y Antigua (Las Palmas) también sobrepasaron los 41 grados por la tarde de este 9 de agosto.

Pero siempre hay algún rincón donde el calor no es protagonista. Según datos de la Aemet, la mínima se alcanzó ayer en Puerto del Pico, en Ávila, con 9,9 grados a las 7:20 horas, seguido de Pradollano, Parque Nacional Sierra Nevada (Granada), donde a las 7:10 los termómetros marcaron los 11 grados. Rascafría, en Madrid, registró la tercera mínima de la jornada, con 11,3 grados a las 7:20 horas.