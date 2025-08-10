Ceuta ha vivido una de las noches de mayor presión migratoria de los últimos años

Más de cien personas han intentado esta madrugada llegar a nado a la ciudad autónoma

CeutaLa madrugada de este domingo ha sido intensa en la frontera de Ceuta, con una de las noches de mayor presión migratoria de los últimos años en un agosto que está siendo ya de por sí complicado. Decenas de marroquíes, muchos de ellos menores, han intentado llegar a nado a la ciudad autónoma. Tanto la Guardia Civil como las unidades desplegadas por Marruecos no han parado ni un momento.

Las imágenes que llegaban desde Marruecos, del paseo marítimo de Castillejos, ya vaticinaban lo que iba a ocurrir: grupos de jóvenes que corrían a saltar el murete para lanzarse al mar, con el objetivo de cruzar a Ceuta.

Más de cien personas lo han intentado esta madrugada

Es una travesía que parece corta, pero que a nado, no lo es tanto. La reciente desarticulación en el lado marroquí de una red que organizaba grupos de los llamados nadadores no está impidiendo el goteo constante de los que, llegados de distintos puntos de Marruecos, quieran probar suerte.

Un goteo que esta madrugada ha tenido un pico de caudal: más de cien personas lo han intentado. Los agentes han conseguido interceptar a buena parte de los que, a duras penas, han alcanzado tierra firme. Algunos han conseguido escapar hacia el barrio del Príncipe o la Almadraba, pero para los demás, a partir de ahí, han comenzado los trámites de identificación y traslado.

Una vez más, Ceuta se encuentra al límite, con un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes ocupado ya por más de 800 personas y unos centros de menores que acogen a casi 500.