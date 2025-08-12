Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (12-08-2025)

El incendio de Tres Cantos quema varios chalets y alcanza empresas

Castilla y Le�ón tiene 15 incendios activos

España arde de norte a sur, de Galicia a Cádiz. En el norte de Madrid, un incendio mantiene a los vecinos en vela, pendientes de las llamas. El fuego ha obligado a desalojar varias urbanizaciones de Tres Cantos, ha quemado chalés y ha alcanzado empresas. Un hombre ha sufrido quemaduras en el 98% de su cuerpo y su estado es crítico. El viento huracanado y la sequedad del terreno han sido la combinación letal para la propagación del fuego.

En Castilla y León, la situación es crítica. Allí, hay 15 incendios activos. Hay vecinos que lo han perdido todo. Han ardido casas y las llamas continúan avanzando, arrasando el entorno natural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad. El viento ha reavivado también el fuego en Zamora y se extiende por la sierra de la Culebra, recordando el gran incendio que arrasó la misma zona hace tres años.