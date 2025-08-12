El hombre había sido trasladado en helicóptero este lunes al hospital público de La Paz donde permanecía en estado crítico

Perimetrado el “explosivo” incendio en Tres Cantos que se propagó por “una tormenta seca a una velocidad como nunca habíamos conocido”

El hombre, que había sufrido quemaduras en el 98 % de su cuerpo en el incendio de Tres Cantos, ha fallecido este martes. El herido fue atendido por los servicios del SUMMA y trasladado al Hospital público La Paz en un helicóptero de la Guardia Civil este lunes por la tarde.

El hombre, de 50 años, cuya identidad y edad no ha podido ser aún determinada, había sido rescatado este lunes por servicios de emergencias de una de las viviendas de la urbanización Soto de Viñuelas.

El fuego, que se desató sobre las 20.00 de este lunes en la localidad al norte de Madrid, avanzó de forma "explosiva" por una "tormenta seca" que facilitó la propagación de las llamas.

Poco después de las 2.00 de la madrugada las rachas comenzaron a amainar y los bomberos y activos de la UME desplegados consiguieron perimetrarlo, tras quemar unas 1.000 hectáreas en pocas horas.

Fuentes de la Comunidad de Madrid, ha confirmado que durante la noche han trabajado 33 dotaciones de Bomberos de la Comunidad y Brigadas Forestales con 26 bombas, 3 nodrizas, tres excavadoras y drones, y han colaborado 11 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, 9 bombas de la UME y Protección Civil de 9 municipios de la región.

Esta mañana de martes continuarán extinguiendo los focos activos con la ayuda de los medios aéreos.