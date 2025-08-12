Se ha reabierto la N-536 (Ponferrada-Orense) a su paso por Carucedo

La emoción de Jesús Calleja al sobrevolar en helicóptero Las Médulas, el paraje del Bierzo que ahora ha sido arrasado por el fuego

Compartir







LeónLa noche del martes ha sido más tranquila en la zona de Las Médulas, afectada por el incendio forestal declarado el sábado en la localidad de Yeres. La evolución ha mejorado y muchos frentes están controlados. Sin embargo, continúan las lenguas de fuego y el humo en las zonas altas, tal y como informa en el vídeo Pablo Requejo.

La noche ha sido más fresca y eso ha evitado que la ceniza haya llegado a las zonas bajas, según ha comunicado a ‘Informativos Telecinco’ el puesto de mando. Este martes, los vecinos están más tranquilos y, de momento, se ha reabierto la N-536 (Ponferrada-Orense) a su paso por Carucedo, una localidad en la que su alcalde, Alfonso Fernández, anunció el lunes que propondrá en el próximo pleno la declaración de la zona como afectada gravemente por una emergencia de protección civil, es decir, lo que antes se conocía como ‘zona catastrófica’.

El alcalde de Puente Domingo Flórez, Julio Arias, ha confirmado que muchos de los frentes del incendio están ya controlados e incluso la UME le ha traslado la intención de retirarse para atender los numerosos incendios que está sufriendo la provincia de León en estos momentos.

Más de 3.000 personas desalojadas en León

No obstante, más de 3.700 personas han pasado la noche fuera de sus casas entre las provincias de León y Zamora por los incendios. Son vecinos de 24 localidades, 16 de León y ocho de Zamora. 3.100 de los desalojados son leoneses y el resto, zamoranos. Solo el fuego de Las Médulas, mantiene a 700 vecinos evacuados de cuatro poblaciones. Todos ellos han dormido en polideportivos o en casas de familiares a la espera de poder regresar a sus casas.

Así, los trabajos de los medios de extinción siguen centrándose en la zona sureste para evitar la llegada de las llamas a las localidades de Pombriego, donde los vecinos están confinados en sus casas, y de Voces, que está desalojado. Durante la mañana del martes, han vuelto a incorporarse los medios aéreos para trabajar por tierra y aire contra el fuego, que ya ha provocado que haya cuatro heridos de carácter “leve”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Daños en el entorno y materiales

Además, el fuego ha arrasado parte de la vegetación del entorno de Las Médulas y, entre los daños materiales, se encuentra, entre otras cosas, la destrucción del aula didáctica de la Junta sobre el Monumento Natural de Las Médulas, así como la afectación a algunas viviendas de esta localidad y naves agrícolas y gallineros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

De todo ello se hará cargo el Gobierno autonómico, que ha anunciado que pagará los daños producidos allá donde no lleguen los seguros, comprometiéndose a que las ayudas lleguen este mismo mes de agosto o en la primera semana de septiembre.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Los alcaldes están haciendo un recuento y se establecerán" cuáles son los bienes a compensar, ha remarcado el lunes el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, haciendo suyas las palabras que antes pronunciaba el consejero de Medio Ambiente en León.

Los trabajos de los medios de extinción siguen centrándose en la zona sureste para evitar la llegada de las llamas a las localidades de Pombriego, donde los vecinos están confinados en sus casas, y de Voces, que está desalojado.

El alcalde de Puente Domingo Flórez, Julio Arias, ha confirmado que muchos de los frentes del incendio están ya controlados e incluso la UME le ha traslado la intención de retirarse para atender los numerosos incendios que está sufriendo la provincia de León en estos momentos.

En el dispositivo de extinción siguen trabajando un total de 21 medios, entre ellos cuatro cuadrillas terrestres, una autobomba, un bulldozer, tres brigadas helitransportadas, mientras que los medios aéreos se están empezando a incorporar de nuevo a las tareas de extinción.

También preocupa el incendio declarado en Molezuelas de la Carballeda en Zamora que pasó a media tarde los límites de la provincia de León y ha provocado que se desalojara a más de 2.100 vecinos de siete localidades leonesas.