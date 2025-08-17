Informativos Telecinco | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (17/08/2025)

Felipe VI y Pedro Sánchez interrumpen sus vacaciones por los incendios

Continúa la lucha contra las llamas en Galicia, Castilla y León y Extremadura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha interrumpido sus vacaciones en Lanzarote para visitar varios puestos de mando en las zonas afectadas por los incendios. Ha estado en Galicia junto al presidente de la Xunta y después visita el puesto de mando de Villablino, en León. También el rey Felipe VI ha suspendido sus vacaciones privadas en Grecia para reunirse con mandos de la UME en su sede de Torrejón, en Madrid. Allí, acudirá junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Galicia, Castilla y León y Extremadura siguen luchando contra el fuego. El incendio de Jarilla, en el norte de Cáceres, es uno de los que siguen sin control. Su evolución en las últimas horas ha obligado a ha obligado a decretar la evacuación de Horcajo, El Orillar, La Manguilla y El Cabezo, la zona norte periurbana de la localidad cacereña de Hervás.

Por la mañana, se ha ordenado la evacuación de Gargantilla, el Camping de Pinajarro y el Albergue Valle del Ambroz, estos últimos pertenecientes al término municipal de Hervás, localidad cuyo confinamiento también ha sido decretado en ese momento.