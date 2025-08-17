Según los datos consultados, sobre el terreno están desplegados todos los medios que tienen las comunidades y el Gobierno de España

Última hora de los incendios en España

Mientras el monte se quema en gran parte de España, se desata la polémica política con respecto a los medios desplegados por parte del Gobierno y a las peticiones de aumentar el nivel de emergencia.

Por eso, Noelia Camacho, reportera de 'Informativos Telecinco', ha aclarado desde el plató de Telecinco cuáles son los medios que se han desplegado desde el Ejecutivo para combatir las llamas.

Los medios desplegados por el Gobierno y por la UE

Como explica la periodista, ahora mismo sobre el terreno están desplegados todos los medios que se tiene tanto de comunidades como desde el Gobierno de España.

Desde el ministerio de Transición Ecológica se ha enviado 56 medios aéreos y 600 brigadistas que han sido repartidos por el territorio. Por su parte, el ministerio de Defensa ha mandado a 3.400 miembros de la UME y a 450 medios mecánicos para facilitar los trabajos de extinción de los incendios. Además, Pedro Sánchez ha anunciado en su comparecencia ante los medios de comunicación que va a mandar a 500 soldados del ejército de tierra y más de 5.000 policías y guardias civiles.

Desde Europa también se ha recibido ayuda para poder sofocar las llamas que se reparten por el territorio español. En concreto, la UE ha enviado dos aviones desde Italia y otros dos desde Francia.

Las ayudas que piden las comunidades autónomas para hacer frente a los incendios

No obstante, las comunidades afectadas siguen demandando más ayuda de la Unión Europea y del Gobierno de España. Desde la Xunta de Galicia se piden 200 soldados, 50 autobombas y 20 medios aéreos.

Por su parte, la Junta de Extremadura ha solicitado 400 bomberos y otros 20 medios aéreos que puedan extinguir las llamas. Castilla y León se suma a estas solicitudes la Gobierno de España y pide maquinaria y 1.000 soldados que ayuden a las tareas de extinción.

¿Se puede enviar al Ejército con el nivel de Emergencia establecido?

La polémica entre el Gobierno de España y las comunidades se centra en si ahora mismo se permite o no el envío de las Fuerzas Armadas con el nivel 2 de Emergencia que hay establecido en la actualidad.

Desde 'Informativos Telecinco' hemos consultado el Plan Estatal General de Emergencias y hemos comprobado que, tanto en el nivel 2 como en el nivel 3 de Emergencias, sí se permite enviar a las Fuerzas Armadas en las tareas de extinción de las llamas. El precedente más cercano que existe es la DANA de Valencia.

No obstante, desde el ministerio de Defensa se detalla que no se quiere enviar a personal que no esté especialmente preparado para batallar contra los incendios.